Солнце порадует, а дождик освежит: каким регионам Украины ждать прохлады

Максимальная температура днем может достигать 32 теплых градусов

По прогнозам синоптиков, скоро на значительную территорию Украины прийдет непогода, однако в ближайшие дни жители большинства городов готовятся только к несерьезным дождям.

Как сообщает Мeteofor, хотя осадки будут несущественными, но днем предполагается достаточно сильный ветер.

Погода во Львове на 18-19 июля.

На Галичине во вторник ночью начался дождь с грозой. В течение дня ветер разгоняет облака на небе. 19 июля все наоборот — утро обещает быть солнечным, а уже вечером львовяне ждут несерьезных осадков. Температура воздуха днем будет достигать +24…26 градусов, а ночью будет опускаться до отметок +12…18 С°. 18 июля прогнозируется сильный ветер, его скорость будет достигать 11 м/с, а на следующий день снизится до слабых 5 м/с.

Погода во Львове на 18-19 июля

Погода в Киеве на 18-19 июля

В столице Украины во вторник прогнозируется облачность и небольшие утренние осадки. Среда обещает быть в основном ясной. Температура воздуха днем поднимется до +23…26°C. Ночью отметки термометров покажут 16…21 градус тепла. 18 июля предполагается сильный ветер, его максимальная скорость будет достигать 11 м/с. 19 июля ветер ослабеет до свежих 9 м/с.

Погода в Киеве на 18-19 июля

Погода в Харькове на 18-19 июля

Харьковчане ждут ясной погоды, хотя кое-где с дождями. Во вторник-среду будет солнечно, но к вечеру 19 июля, вероятно, начнутся сильные осадки. Днем воздух прогреется до +24…30 градусов. Ночью остынет до +16…17°. 18 июля июля ветер прогнозируется свежим — 9 м/с, а на следующий день увеличится до 10 м/с.

Погода в Харькове на 18-19 июля

Погода в Донецке на 18-19 июля

На востоке страны синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду, однако в середине недели пройдут дожди. Осадков следует ожидать ночью в среду. Днем столбики термометров достигнут до +25…30 °C, а ночью воздух охладится до +18…20 градусов. 18 июля ветер прогнозируется умеренным – 7 м/с, в 19 июля увеличится до свежих 10 м/с.

Погода в Донецке на 18-19 июля

Погода в Днепре на 18-19 июля

Днепр тоже не обошли дожди. Если утро вторника еще было солнечным, то днем на небо набегут тучи, которые принесут с собой дождь. В среду ожидается солнечная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +25…31 °C, а ночью – снизятся до 18…19 градусов тепла. Ветер 18 июля ожидается свежий, максимальная скорость будет достигать 8 м/с. На следующий день ветер увеличится до 10 м/с.

Погода в Днепре на 18-19 июля

Погода в Одессе на 18-19 июля

Одесситы во вторник-среду готовятся к преимущественно солнечной погоде. Однако днем возможны кратковременные дожди. Воздух в дневные часы прогреется до 27…32 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +21 °C. 18 июля будет дуть свежий ветер — 9 м/с, который на следующий день уменьшится до 7 м/с.

Погода в Одессе на 18-19 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на западе Украины часть городов оказалась без света из-за дождливой непогоды.