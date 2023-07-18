Переработчики молока призвали Минагрополитики предусмотреть господдержку молочному скотоводству – СМПУ

Если не изменить ситуацию, цены на молочку в Украине станут расти

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) призвал Минагрополитики возобновить действие отдельных направлений господдержки развития животноводства, чтобы остановить падение производства молока в Украине до критического уровня.

"При формировании министерством бюджетного запроса по проекту госбюджета-2024 призываем предусмотреть частичное возмещение стоимости племенных коров, спецдотацию за прирост поголовья, а в случае невозможности этих видов поддержки возобновить действие спецрежима НДС при совершении операций по поставке молоко-сырья", — говорится в сообщении СМПУ.

Специальный режим НДС предусматривает, что 50% этого налога уплачивается в госбюджет, а остальные 50% направляются на развитие скотоводства с последующим аудитом использованных средств.

"Без поддержки производителей молока отрасль обречена на рост цен на молочную продукцию и увеличение присутствия импорта. Следствием отсутствия каких-либо стимулирующих мер со стороны государства уже в ближайшей перспективе станет дефицит молоко-сырья. Соответственно, его цена вырастет, как вырастут и объемы импорта молокопродуктов, поскольку внутреннее производство не позволит покрыть потребности населения в качественных молокопродуктах", — отметил исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

По словам Арсена Дидура, переработчики опасаются, что без государственной поддержки эта негативная тенденция будет усиливаться на фоне продолжающихся активных боевых действий в Украине. А с возвращением украинцев домой спрос на молоко и молокопродукты вырастет.

Имеющихся объемов молоко-сырья внутри страны уже не хватает для удовлетворения потребностей украинцев в питании молочными продуктами, утверждают в СМПУ.

Объемы поступления молока-сырья на промышленную переработку с 2017 по 2022 годы снизились более чем на 35% — с 4,2 млн т до 2,7 млн т.

Ранее Телеграф рассказывал, что молокоперерабатывающая отрасль сегодня обеспечивает работой около 1 млн граждан.