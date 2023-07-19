Жара немного спадет? Чего ждать от погоды в середине недели

Максимальное количество осадков прогнозируется на западе страны.

Хотя в Украине будут идти дожди с грозами, а также будет дуть сильный ветер, однако по словам синоптиков, середина недели будет преимущественно солнечной.

Как сообщает Мeteofor, максимальное количество осадков по стране придется на четверг.

Погода во Львове на 19-20 июля

На Галичине синоптики обещают преимущественно дождливую погоду, однако иногда солнце будет греть регион. В среду, 19 июля, в течение дня небо будет покрыто облаками, а вечером ожидаются осадки. Дожди в течение четверга снизят свою интенсивность и должны завершиться днем. Днем воздух прогреется до 21...27 градусов тепла, а ночью остынет до +12...15°C. В середине недели ожидается свежий ветер, максимальная скорость его составит 9 м/с.

Погода во Львове на 19-20 июля

Погода в Киеве на 19-20 июля

Киевляне ожидают переменную облачную погоду, иногда с дождями. Среда обещает быть преимущественно солнечной. В четверг утро будет ясным, однако в течение дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру начался дождь. Температура воздуха днем будет достигать 25…27 градусов тепла, а ночью опустится до +16 °C. Свежий ветер будет дуть 19 июля, его максимальная скорость составит 8 м/с. На следующий день уменьшится до слабых 5 м/с.

Погода в Киеве на 19-20 июля

Погода в Харькове на 19-20 июля

Харьковчане уже пережили осадки и готовятся к солнечной погоде с умеренной облачностью. В ночь на среду в области прошел дождь, однако к утру ситуация немного улучшилась. 20 июля сохранится переменная облачная погода. Днем температура в городе поднимется до 24...28 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…16 °C. 19 июля дует сильный ветер, 10 м/с. На следующий день уменьшится до 7 м/с.

Погода в Харькове на 19-20 июля

Погода в Донецке на 19-20 июля

Единственная область, которая получит грозовые осадки в середине недели – Донецкая. В среду небо будет пасмурным. А в четверг осадки с грозой прогнозируются днем. Температура воздуха днем поднимется до +25...29 °C. Ночью отметки термометров покажут +16…20 градусов. В течение 19-20 июля будет дуть сильный ветер, его скорость будет достигать 10-11 м/с.

Погода в Донецке на 19-20 июля.

Погода в Днепре на 19-20 июля

В Днепре тоже задождит. Ночью в среду шел дождь и в течение дня ветер разгонит тучи. В четверг утро будет ясным, однако в течение дня появятся облака, которые принесут с собой небольшие осадки. Дожди, вероятно, продержатся до вечера. Днем столбики термометров достигнут отметок +26…27 °C, а ночью снизятся до 18 градусов тепла. Ветер в течение 19 июля ожидается сильный, максимальная скорость будет достигать 11 м/с, а в четверг он увеличится до 9 м/с.

Погода в Днепре на 19-20 июля

Погода в Одессе на 19-20 июля

Одесситы также готовятся к осадкам, но незначительным. В среду дожди будут днем, а в четверг должны начаться ночью и завершиться днем. Воздух в дневные часы прогреется до 27…28 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +22 °C. 19 июля ожидается умеренный ветер, скорость которого составит 7 м/с. На следующий день ветер увеличится до 8 м/с.

Погода в Одессе на 19-20 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на западе Украины часть городов оказалась без света из-за непогоды.