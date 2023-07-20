Компромисс уничтожит Украину: у Зеленского напомнили, почему уступок россиянам быть не может
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 653
В ОП раскритиковали идею отдать россии часть украинской территории
Любые компромиссы между Украиной и россией ради остановки войны приведут к уничтожению нашей страны и медленной потере государственности.
В интервью AFP советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал идеи некоторых стран о том, чтобы отдать россии часть украинской территории.
"Для нас не существует компромисса, потому что россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию украинского государства", — сказал он.
При этом он добавил, что украинцы тоже ненавидят россиян просто за то, что те их убивают.
По словам Подоляка, если Украина пойдет на уступки, то это приведет к медленной потере государственности страны, и к возрождению СССР.
"Может быть, не через три дня, а через три года или пять", — добавил он.
Как сообщалось ранее, министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее рассказал о том, что верит в победу Украины, поскольку на самом деле россия намного более хрупкая, чем пытается показать кремль. При этом он считает, что из-за огромного количества потерь в рядах российской армии может случиться раскол.