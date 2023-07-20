Небольшое понижение температуры и дожди: где в Украине ожидать перемен в погоде

Во время дождя можно будет наблюдать за радугой

В Украине на этой неделе была жаркая погода, но существует вероятность, что в ближайшие дни в большинстве регионов пройдут небольшие дожди в сопровождении сильного ветра.

Как сообщает Мeteofor, два областных центра готовятся к суточным осадкам.

Погода во Львове 20-21 июля

Во Львовской области серьезно задождит. В четверг с ночи до самого вечера будут идти осадки, которые в течение дня будут менять свою интенсивность. На следующий день ясная погода прогнозируется лишь утром, а днем облака заполнят небо. В дневное время воздух прогреется до +21...23 градусов, а ночью остынет до +13...14 °C. 20 июля будет дуть свежий ветер, до 9 м/с. 21 июля прогнозируется слабый ветер — 4 м/с.

Погода во Львове 20-21 июля

Погода в Киеве 20-21 июля

В городе синоптики обещают переменную облачность, иногда с дождем. В четверг в течение дня будет облачно, к вечеру возможен несущественный дождь, но в пятницу прогнозируется более-менее ясная погода. Температура воздуха днем будет достигать +23…26 градусов, а ночью опустится до +16…17 °C. Умеренный ветер прогнозируется 20 июля, максимальная скорость которого составит 6 м/с. 21 июля ветер увеличится до свежих 9 м/с.

Погода в Киеве 20-21 июля

Погода в Харькове 20-21 июля

В Слобожанщине будет преимущественно облачная погода. 20 июля в регионе с самого утра облачно, а в пятницу харьковчане ожидают дождей. Осадки должны начаться ночью и завершиться утром. Днем температура в городе поднимется до +26...27 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +16…19 °C. В четверг-пятницу будет дуть свежий ветер, его скорость достигнет 9 м/с.

Погода в Харькове 20-21 июля

Погода в Донецке 20-21 июля

На востоке Украины в течение двух дней солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. В четверг только утро будет ясным, а к вечеру на небо набегут тучи. Следствием вечерних облаков 20 июля станет небольшой дождь, который продлится с ночи до утра в пятницу. Температура воздуха днем поднимется до +28...29 °C. Ночью отметки термометров покажут +16…19 градусов. Ветер в четверг будет дуть сильный, 10 м/с, а в пятницу увеличится до 11 м/с.

Погода в Донецке 20-21 июля

Погода в Днепре 20-21 июля

В городе на Днепре погода будет постепенно меняться с облачной и дождливой на ясную. В четверг утром над городом нависли тучи, днем ожидается дождь, который продлится до следующего утра. После этого в регионе должна быть ясная погода. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +26…28 °C, а ночью будут падать до +19 градусов тепла. 20-21 июля будет дуть сильный ветер — 10 м/с.

Погода в Днепре 20-21 июля

Погода в Одессе 20-21 июля

В Одесской области в четверг ветер притянет с собой дождевые облака. Ночью 20 июля и до самого вечера будет идти дождь, который в течение дня будет менять свою интенсивность. В пятницу солнце будет радовать область своими лучами. Воздух днем прогреется до 27...29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +22 °C. В четверг дует свежий ветер, 8 м/с, а 21 июля уменьшится до слабого, скорость которого составит 5 м/с.

Погода в Одессе 20-21 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что июнь в Европе стал самым жарким месяцем за последние почти 200 лет.