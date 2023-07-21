Температура пошла на убывание: синоптики рассказали, какой погоды ждать на выходных в Украине

Синоптики подготовили для украинцев "прохладный" прогноз погоды

В течение недели природа "радовала" украинцев как солнцем, так и дождем с грозой. По словам синоптиков, такая погода продержится и в выходные.

Как сообщает Meteofor, некоторые города готовятся к ночным осадкам.

Погода во Львове 22-23 июля

На западе Украины ожидается переменная облачная погода в субботу, которая будет постепенно меняться на сухую и ясную в воскресенье. Температура воздуха днем достигнет +23…24 градусов, а ночью опустится до +12…15 ° C. Ветер 22 июля дует слабый — 5 м/с, а 23 июля увеличится сильного — до 12 м/с.

Погода во Львове 22-23 июля

Погода в Киеве 22-23 июля

В столице Украины также ожидается переменная облачная погода, но дождя не будет. В субботу солнце будет иногда выглядывать из-за облаков, а в воскресенье будет ясно. Днем воздух прогреется до +22...25 градусов тепла, а ночью остынет до +15...16 ° C. Ветер в субботу и воскресенье будет держаться свежий, максимальная скорость его достигает 9 м/с.

Погода в Киеве 22-23 июля

Погода в Харькове 22-23 июля

На Слобожанщине синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, иногда с дождем. Если в субботу утро будет сухим и более-менее ясным, то днем на небо набегут тучи и должен начаться дождь. Обильные осадки продержатся до утра следующего дня. Днем температура в городе поднимется до 24...25 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +15…17 ° C. 22 и 23 июля ветер будет свежий, достигнет 9 м/с.

Погода в Харькове 22-23 июля

Погода в Донецке 22-23 июля

В Донецке будет дождь с некоторыми перерывами. Хотя в субботу утро и день будут солнечными, к вечеру на небо набегут тучи, которые, вероятно, принесут дожди. Осадки будут идти в воскресенье ночью и днем, при этом утро обещает быть сухим. Температура воздуха на Донбассе днем поднимется до +27…28 ° C. Ночью отметки термометров покажут 16…19 градусов тепла. Ветер 22-23 июля будет дуть умеренный, максимальная скорость которого достигает 7 м/с.

Погода в Донецке 22-23 июля

Погода в Днепре 22-23 июля

На Днепропетровщине в выходные будет пасмурная погода с дождем. Вероятные несерьезные осадки начнутся днем в субботу и продержатся до наступления утра в воскресенье. Днем столбики термометров достигнут отметок +26…27 ° C, а ночью будут падать до 17…19 градусов тепла. Ветер в субботу ожидается умеренным, максимальная скорость которого составит 6 м/с. На следующий день увеличится до 10 м/с.

Погода в Днепре 22-23 июля

Погода в Одессе 22-23 июля

Одесчина – единственный регион, где пройдут грозовые дожди. Осадки начнутся днем в субботу и увеличат интенсивность к вечеру. В воскресенье сохранится облачная погода. Воздух днем прогреется до +27 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +21…22 ° C. Свежий ветер прогнозируется в два дня, его скорость будет достигать 9 м/с.

Погода в Одессе 22-23 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам следует готовиться к температурным качелям во второй декаде июля.