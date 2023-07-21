"Уже начали производство": Данилов рассказал, при помощи чего Украина защитит свои порты

Работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники

На фоне российского "портового террора" в Украине делают все необходимое для усиления ПВО, в частности, с помощью собственных мощностей.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.

"Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется рф. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры — Ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты. Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры — Ред.) будет усилена", — сказал он.

При этом Данилов отметил, что даже это не гарантирует защиты на "сто процентов".

Напомним, что после выхода рф из "зерновой сделки" она активизирована массированные атаки по украинской портовой инфраструктуре.