На войне погиб воин и телеоператор "Суспільного": герой попал под минометный обстрел (видео)

Позицию героя накрыло миномётным огнем

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в редакцию популярного украинского СМИ "Суспільне" — погиб её бывший видеограф Константин Гнитецкий.

Об этом сообщила его жена Оксана Фусык в Facebook.

Константин работал в управлении культуры Ровенской области и занимался диджитализацией, а до этого работал видеографом на "Суспільном". Во время полномасштабной войны пошел на фронт защищать свой страну. К сожалению, его путь воина оборвался 16 июля возле населенного пункта Диброва. Его позицию накрыло минометным огнем оккупантов.

"Погасло мое Солнце. Я вдруг оказалась в каком-то сплошном мраке. Пожалуй – уже навсегда вдова. Прости, родимый, что не закрыла, не уберегла, не вымолила…только надеюсь, что это было мгновенно. Ты погиб Героем", — скорбит супруга погибшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе погиб украинский военный, лейтенант, командир взвода — Чернышенко Виктор Владимирович.

Также мы сообщали о том, что на фронте погиб давний болельщик киевского "Динамо" Николай Кузнецов.