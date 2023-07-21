"Для эффективного послевоенного восстановления экономики нам нужно изменить подход к привлечению инвестиций" – Виталий Кропачев

Привлечение иностранных инвестиций – важная составляющая послевоенного восстановления украинской экономики, но нам нужно начинать с изменения самого подхода к инвестированию со стороны иностранных компаний. Об этом в интервью австрийским СМИ заявил украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев.

По его мнению, исторически сложилась ситуация, когда приоритетными отраслями для инвестирования в Украину становились сырьевые отрасли: "То есть отрасли с низкой добавленной стоимостью и с отсутствием глубокой переработки. В Украине большие запасы сырья, но развитие таких отраслей даст мало для усиления его конкурентоспособности. конечного продукта. Нам нужно развивать несырьевой экспорт. В частности, схемой развития отраслей, которые могут давать продукт с высокой добавленной стоимостью, может стать создание технопарков".

Отвечая на вопрос о том, не приведет ли массовый приход инвесторов к засилью иностранного капитала в Украине, как это было после финансового кризиса в Греции, Кропачев отметил, что ситуация в Украине несколько другая: "Приход европейских инвесторов — это однозначно стабильность внутри страны. Если на территории Украины есть европейские деньги, то это уже гарантия помощи, включая вопросы войны и мира. Нам не подходит модель "мы даем вам свои деньги, разбирайтесь со своими проблемами сами". Украина стремится обрести членство в ЕС, хочет в него интегрироваться. ЕС – это одна большая семья, где все между собой соединены и связаны. Поэтому нам нужны ваши технологии, нужны совместные компании с европейскими компаниями. Чтобы выйти на совсем другой экономический уровень и обеспечить как безопасность для Украины с военной точки зрения, так и ее конкурентоспособность на уровне Европы и всего мира. Мне импонирует подход европейских компаний. Это партнерские отношения, и у многих европейских есть компании-партнеры по всему миру".

На вопрос о том, как контролировать средства, которые будут выделяться Украине, и подходит ли Украине жесткий вариант их учета, Виталий Кропачев ответил так: "Сможет ли Украина сегодня восстановиться сама? Однозначно, нет. Для этого нужна помощь, в частности со стороны ЕС. Так почему же мы должны бояться контроля со стороны ЕС, если мы сами стремимся стать его частью? Контроль использования средств — это такая же помощь с вашей стороны, как и помощь военная, финансовая или гуманитарная. А что касается технических моментов, то, на мой взгляд, такой контроль должен осуществляться в рамках одного органа. В этом вопросе страны ЕС должны идти по блоку, а не разрозненно. Так же как они помогают нам воевать, помогают оружием, таким же блоком они должны принимать решения по вопросам финансов и контроля".

"На протяжении всех последних лет Украина декларирует желание стать частью ЕС. Поэтому создание органа, который будет контролировать использование средств, будет подсказывать какие механизмы для этого необходимо внедрять в судебной системе, правоохранительной, медийной — это большое преимущество для Украины. Мы уйдем от внутренних коррупционных скандалов. Мы получим модель, по которой скорее станем Европой. И Европой не в географическом, а в ментальном смысле. Это однозначно ускорит процесс нашей интеграции. Кроме того, создание единого органа позволит осуществлять контроль более эффективно и не запутаться в деталях. Когда за что-то отвечают все, порядка не будет. Мы хотим преодолеть путь в ЕС как можно быстрее, и ментальность здесь – основной фактор для ускорения этого процесса" — добавил Кропачев.