Украинцы получат передышку от жары, но без сюрпризов не обойдется: чего ждать от погоды в начале недели

В течение недели в Украине будет сохраняться дождливая погода

В Украину в начале новой недели придет похолодание с дождями и грозами, хотя в некоторых частях нашей страны будут сохраняться традиционно высокие температуры.

Об этом рассказала в "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, осадков не стоит ждать в понедельник, 24 июля, однако погода в этот день будет облачной. В центральных областях будет сохраняться теплая погода +26…+28 градусов, а вот на западе и юге стоит ждать потепления до +30…+33 градусов днем.

Ночью же на протяжении всей недели на юге страны будет сохраняться +18… +23 градуса, а на остальной территории Украины — +12…+17 градусов.

Со вторника, 25 июля, в Украину вернутся дожди и грозы, которые с разной интенсивностью могут пройти во всех областях.

В среду, 26 июля, дождей стоит ожидать на западе, севере и в центре Украины.

"Будет определенное повышение температуры, но не стремительное, не до аномальных показателей. Разве что на юге традиционно температура воздуха в дневные часы будет выше 30 градусов", — отметила Птуха.

Более подробно о погоде можно узнать в материале: В Украину идет похолодание: синоптик дала прогноз на следующую неделю

Напомним, что заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала "Телеграфу" о том, чем удивит погода украинцев в конце лета.