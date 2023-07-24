Солнце будет преобладать: каким городам Украины повезло с сухой погодой в начале недели

Синоптики порадовали украинцев "теплым" прогнозом погоды

Хотя на выходных в большинстве регионов Украины шли осадки, однако, по прогнозам синоптиков, в начале недели дожди будут постепенно покидать регионы страны.

Как сообщает Meteofor, один областной центр готовится к дневной и вечерней грозе.

Погода во Львове 24-25 июля

Львовяне готовятся к изменчивой погоде в течение двух дней. Если в понедельник солнце будет иногда выглядывать из-за туч и будет прогревать землю, то ночью вторника на небо набегут тучи и, вероятно, принесут дожди. Обильные осадки с грозой ожидаются днем и вечером, хотя утро обещает быть сухим. Днем воздух прогреется до 26...29 градусов тепла, а ночью показатели опустятся до +16...19 °C. Два дня днем ожидается сильный ветер, максимальная скорость его достигнет 11 м/с.

Погода во Львове 24-25 июля

Погода в Киеве 24-25 июля

В столице Украины тоже задождит, но несущественно. В понедельник с утра и до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками, однако без осадков. Во вторник пасмурная погода сохранится в течение дня, а вечером должен пойти дождь. Температура воздуха днем будет достигать +27…28 градусов, а ночью опустится до +16…19 °C. Сильный ветер прогнозируется 24-25 июля, максимальная скорость которого составит 11 м/с.

Погода в Киеве 24-25 июля

Погода в Харькове 24-25 июля

На Слобожанщине в начале недели солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Днем температура в городе поднимется до +26...29 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…18 °C. В понедельник дует умеренный ветер, его скорость достигнет 7 м/с. Во вторник ветер увеличится до 9 м/с.

Погода в Харькове 24-25 июля

Погода в Донецке 24-25 июля

В Донбассе ожидается преимущественно солнечная погода. Однако в понедельник ночью шел дождь, который к утру завершился. Там температура воздуха днем поднимется до +27…29°C. Ночью отметки термометров покажут +16…18 градусов. Ветер 24 июля дует свежий, его скорость достигает 9 м/с, а на следующий день снизится до слабого — 4 м/с.

Погода в Донецке 24-25 июля

Погода в Днепре 24-25 июля

В Днепропетровской области синоптики обещают солнечную погоду. Днем столбики термометров достигнут отметок +26…30 °C, а ночью будут падать до 16…18 градусов тепла. Ветер в понедельник дует умеренный, максимальная скорость которого достигает 7 м/с, а на следующий день увеличится до свежих — 8 м/с.

Погода в Днепре 24-25 июля

Погода в Одессе 24-25 июля

На юге Украины ожидается ясная погода в течение двух дней. Воздух днем прогреется до 27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +20…22 °C. В понедельник ожидается умеренный ветер, 7 м/с, а во вторник увеличится до крепкого — 13 м/с.

Погода в Одессе 24-25 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Натальи Птухи к началу предстоящей недели.