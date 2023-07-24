Кропачев о своем телеканале: Ukraine World News абсолютно проукраинский канал, мы работаем на победу Украины

Ukraine World News — украинский канал, на нем нет и не будет пророссийской политики

Бизнесмен Виталий Кропачев заявил, что на принадлежащем ему телеканале Ukraine WorldNews (UWN) нет и не будет никакой пророссийской политики, а сам канал работает на победу Украины. Об этом сам Кропачев заявил в интервью изданию Liga.net.

Кропачев заявил, что, набирая людей на работу, не смотрел на то, где они работали ранее, действуя по тому же принципу, по которому действует Министерство культуры и его глава Александр Ткаченко с ведущими на Едином телемарафоне: "В частности, он сказал: "Они работали (ранее на каналах, связанных с Виктором Медведчуком – ред.), но сейчас осознали и работают, придерживаясь редакционных правил"", — отметил Кропачев.

"В данный момент, мы работаем на победу Украины – это задача, которую я поставил перед коллективом… Я еще раз объясняю: я готов уволить тех, к кому будут претензии со стороны правоохранительных органов. В данный момент, никаких претензий нет. На UWN нет и не будет никакой пророссийской политики. Мы – украинский канал", — добавил Кропачев.

"Мои действия, начиная с 2014 года, не позволяют ни вам, ни правоохранительным органам, никому – говорить о том, что я какой-то там пророссийский парень. Я не буду кичиться определенными моментами, которые происходили в тот период времени, и тем, что я сделал для нашей страны", — констатировал владелец телеканала Ukraine WorldNews.

Напомним, телеканал Ukraine World News (UWN) начал вещание в феврале 2023 года.

Единственным владельцем телеканала является Виталий Кропачев.