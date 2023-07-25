В Украину ворвутся ветры: в какие города в ближайшие дни придет непогода

Украинцам следует ожидать "ветряные" изменения в погоде

Синоптики радовали украинцев солнечным "прогнозом", однако в большинство городов в стране в ближайшие дни ворвется шквал крепкого ветра.

Наиболее ветреная погода прогнозируется на юге Украины, сообщает Meteofor.

Погода во Львове 25-26 июля

На Галичине украинцам не повезет с солнечной погодой. Во вторник дожди ожидаются в течение дня, однако утром осадки не ожидаются. В среду дожди возобновятся лишь вечером. Температура воздуха днем будет достигать +24…26 градусов, а ночью опустится до +17…19 ° C. Ветер 25 июля будет дуть свежий — 9 м/с, а 26 июля увеличится до крепких 13 м/с.

Погода во Львове 25-26 июля

Погода в Киеве 25-26 июля

В столице Украины во вторник синоптики прогнозировали ясную погоду. На следующий день только утром будет солнечно, но днем на небо набегут тучи и, вероятно, вечером будет идти дождь. Днем воздух прогреется до 29...31 градусов тепла, а ночью остынет до +20...22 ° C. Ветер 25-26 июля будет держаться сильным, максимальная скорость его достигает 11 м/с.

Погода в Киеве 25-26 июля

Погода в Харькове 25-26 июля

На Слобожанщине в течение двух дней предполагается солнечная погода. Днем температура в городе поднимется до 30-32 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +16...20 ° C. Во вторник дует свежий ветер, он достигает 8 м/с, в среду увеличится до крепких 13 м/с.

Погода в Харькове 25-26 июля

Погода в Донецке 25-26 июля

Донецк будет купаться в лучах солнца в оба дня. В городе температура воздуха днем поднимется до +29...32 ° C. Ночью отметки термометров покажут 16...17 градусов тепла. Ветер во вторник дует слабый, максимальная скорость которого достигает 5 м/с, а в среду усилится до 9 м/с.

Погода в Донецке 25-26 июля

Погода в Днепре 25-26 июля

В городе на Днепре будет стабильно ясная погода, однако иногда ожидаются кратковременные дожди. Осадки следует ожидать только утром в среду. Днем столбики термометров достигнут отметок +30…32 ° C, а ночью будут падать до 17…22 градусов тепла. Ветер во вторник дует свежий, максимальная скорость которого составит 8 м/с, а 26 июля увеличится до крепких 13 м/с.

Погода в Днепре 25-26 июля

Погода в Одессе 25-26 июля

Над Одесщиной будет царить солнце, но облака иногда будут плавать по небу. Воздух днем прогреется до +27...28 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +22...23 ° C. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах крепкого ветра в течение вторника и среды — 13-15 м/с.

Погода в Одессе 25-26 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Натальи Птухи на начало предстоящей недели.