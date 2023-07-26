Верховный суд рф признал, что можно убивать, но тебя простят за участие в "спецоперации"

Адвокаты уже считают, что подобных решений станет больше

В россии продолжают корректировать свое законодательство с оглядкой на "спецоперацию". Теперь, если ты участвовал в войне против Украины, то ты можешь безнаказанно убивать и россиян.

Об этом свидетельствует очередное решение Коллегии по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) рф.

Так, по информации росСМИ, российсие судьи сочли возможным "в связи с изменением обстановки" освободить от наказания ефрейтора владислава устинова, признанного виновным в ДТП, в котором погибли два человека. Одним из оснований для такого решения стало то, что Устинов участвовал в войне против Украины.

Детали: весной 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора устинова виновником ДТП и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, однако в дело вмешалась коллегия ВС по делам военнослужащих.

Там сослались на, недавно принятый в рф закон, который разрешил освобождать участников "СВО" от уголовной ответственности за нетяжкие преступления, но ВС предпочел сделать это по другим основаниям.

Свою позицию в ВС объяснили, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет и в настоящее время осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения "СВО", а следовательно, он якобы больше не представляет опасности для общества.

"Адвокат устинова Сергей Бизюкин уверен, что теперь суды смогут более активно использовать участие фигурантов уголовных дел в "СВО" как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора", — рассказывают пропагандисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что помилованный зэк-"вагнеровец" вернулся с фронта и опять убил человека.

Также мы сообщали, что в россии вагнеровец-дезертир расстрелял копов и нашел абсурдное оправдание.