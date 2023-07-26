Украину хотят превратить в оружейный хаб Европы: очередной популизм или оправданная амбициозность правительства?

На что способен украинский оборонно-промышленный комплекс

Украина имеет амбиции стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Об министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил в интервью РАР. По мнению чиновника, наше государство "станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом по ведению обычной войны".

Камышин отметил, что акцент будут делать на изготовлении ракет, и сообщил, что определенные успехи на пути к цели у Украины уже есть – за последний месяц производственные мощности украинского ОПК выросли вдвое. О производстве какой именно номенклатуры идет речь, министр не уточнил.

"Телеграф" выяснял, насколько реалистичны планы правительства, и что понадобится для воплощения их в жизнь.

Завидная амбициозность

Заявляя о намерениях превратить Украину в ведущего производителя оружия в Европе и "оружейный арсенал" мира, Камышин напомнил, что возглавляемое им ведомство является одним из соучредителей проекта "Brave 1", который оказывает поддержку разработкам defense tech в Украине и должен позволить производителям быстрее пройти путь от идеи к контракту с Министерством обороны. Кроме того, проект ориентирован и на иностранных инвесторов.

"Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Это, в свою очередь, даст им возможность его модернизировать. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет по этому пути, будет продаваться не только в Украине", – сказал Камышин в разговоре с польскими журналистами.

Стоит отметить, что ранее о значительных перспективах Украины в производстве вооружения заявлял и министр обороны Алексей Резников. В частности, он сообщал о создании украинскими производителями ракет с дальностью поражения более 1000 км, а также напомнил об отечественных ракетах "Нептун", ставших приговором для флагмана ЧФ рф крейсера "Москва".

Усовершенствовать украинский оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы свободно заниматься разработкой западных образцов вооружения на своих территориях, стремится и президент Владимир Зеленский.

"Системы необходимого оружия: ПВО, танки, бронетехника, поставляемые партнерами, мы стремимся производить и локализовать в Украине. Наши воины всегда будут иметь оружие. Это не мечта, а опять-таки реальность. Объем производства, мы понимаем, пока еще не достаточен. Мы пока нуждаемся в глобальной поддержке партнеров. Но будет достаточен, мы это сможем", — заявил глава государства в выступлении ко Дню Конституции.

В подтверждение своих слов президент заявил, что Украина уже возобновила производство снарядов 122-го и 125-го калибра, а также начала замену 152-го на 155-й калибр, являющийся западным стандартом, более того — создала собственные пушки уже во время полномасштабной российской агрессии.

Учитывая все вышесказанное, нельзя сомневаться в потенциале украинского ОПК, уверен член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По словам нардепа, с начала полномасштабной войны с РФ в Украине появилось немало новейших технологических проектов в оборонной отрасли.

"Очень много беспилотных летательных, наземных, наводных, подводных аппаратов, разрабатываемых в инициативном порядке. Это может стать мощнейшим оборонным кластером для будущей индустриальности. Я уверен, что именно в инновационном порядке Украина может стать одним из ведущих игроков на европейском рынке. Мы. уже есть наращивание во многих секторах", — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, Вениславский рассказал, что Украина получает предложения от партнеров из Европы и США по проектам релокации, которые будут реализовываться после завершения войны. Одним из преимуществ сотрудничества с нашим государством является то, что вооружение будет проходить испытания в боевых условиях.

Декларация без намерений?

Пока чиновники соревнуются в масштабности своих намерений по развитию отечественного ОПК, военные эксперты только вздыхают: что мешало властям развивать отрасль за последние девять лет? Острая потребность в вооружении возникла еще в начале гибридной агрессии России на востоке нашей страны, однако с тех пор заводов по изготовлению военной номенклатуры не стало больше, а некоторые из стратегических оборонных предприятий даже были ликвидированы.

По словам политического и военного аналитика Дмитрия Снегирева, уже во время войны был изрезан на металлолом научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт им. Е.Ю. Осадки в Днепре. Учреждение занималось производством направляющих для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган". При этом в воюющей стране так и не появилось ни одного патронного завода.

"В 2016 году в Украине был презентован ОТРК "Грим-2" или "Сапсан". Экспортный вариант предусматривал дальность поражения 300 километров, вариант для "внутреннего" использования — 500 километров. То есть, за 7 лет мы не смогли запустить программу, которая бы сделала бы невозможным сценарий февраля 2022. Если бы проект был реализован, под огнем украинских средств поражения оказался бы не только Крым и другие уже оккупированные на то время территории Украины, а фактически вся Европейская часть России", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Самое неприятное то, что у Украины нет проблем ни с инвесторами (хотя коррупционные риски остаются сдерживающим фактором для многих западных партнеров), ни с внедрением современных технологий, ведь является "ракетным" государством. Более того, долгое время ОПК РФ зависел именно от днепровских конструкторских бюро, где по общему договору между государствами разрабатывали составляющие для основы российской ракетной программы.

Кроме того, именно оборонная промышленность могла и должна стать локомотивом экономики в военное время, "подтягивая" за собой тяжелую металлургию и другие отрасли, причастные к производству вооружения и техники. Впрочем, нельзя удивляться этому пробелу, ведь "Укроборонпромом" руководит бывший генеральный директор завода им. Малышева, "производственные показатели которого составляют ноль танков", — говорит эксперт.

Утрату возможностей по своевременному наращиванию собственных мощностей и созданию на их базе современной номенклатуры Дмитрий Снегирев объясняет отсутствием политической воли украинского правительства и нежеланием идти на конфликты с РФ.

Если заявление Камышина было исключительно политическим шагом – вопросов нет, это вполне понятно в сегодняшних условиях. Если же это озвучение намерений, то вопросов много. На второй год войны объемы отечественного производства снарядов составляют примерно 100 тысяч штук в год. Для сравнения, россияне выпускают 15 тысяч снарядов в день, то есть за год весь "Укроборонпром" изготовил достаточно снарядов, чтобы соответствовать врагу в течение недели, хотя линию по производству презентовали еще при каденции предыдущего президента.

Радуемся, что дали лицензию на производство турецких "Байракторов". Простите, но это металлолом. В Украине 60-70 дней солнечной погоды в год, а эти БПЛА очень метеозависимы и приспособлены для работы в условиях ясного неба, что характерно для Турции, Азербайджана, стран Ближнего и Среднего Востока, но отнюдь не востока Украины. К тому же, из-за своей высоты полета они являются легкой добычей для российской ПВО. В то же время у нас есть собственная разработка БПЛА "Сокол-300", тактико-технические характеристики которого на порядок выше "Байрактара", но уже два года не можем запустить его в производство", — говорит военный аналитик.

Экономические риски и резоны

Несмотря на неутешительные оценки идеи превратить Украину в "оружейный арсенал мира" со стороны военных, экономисты рассматривают ее сугубо с прагматичной стороны и видят множество возможностей для обогащения и укрепления государства.

Во-первых, развитие любой отрасли производства — это всегда увеличение количества рабочих мест, никогда не бывает лишним. Во-вторых, даже после победы Украины в войне, россия не перестанет быть ее соседом, а значит, мы просто обязаны создавать для себя "гарантии безопасности", в том числе производство современного вооружения на собственных мощностях, говорит экс-министр экономики. Владимир Лановой.

"Найти и занять свое "место под солнцем" на мировом рынке вооружения Украине будет непросто, ведь там есть свои игроки, уже разделившие между собой сферы деятельности. В то же время, мы вполне можем быть конкурентоспособными, создавая совместные предприятия с иностранными производителями, производящими номенклатуру" наивысшего качества, мы должны допустить их к нашим ресурсам и экономике и поделиться с ними прибылью, иначе они не придут.Уровень рискованности инвестиций в Украину остается высоким., разрушая оборонные предприятия", – отметил Владимир Лановой в комментарии "Телеграфу".

По всей видимости, Украине не удастся наладить производство всех видов востребованного миром вооружения и военной техники. Для начала остановиться придется на позициях, для производства которых у нас есть соответствующая техническая база и положительный опыт реализации. Более того, номенклатура, которая будет "рождаться" на территории Украины, вряд ли будет иметь в себе исключительно отечественные составляющие, говорит доктор экономических наук Игорь Бураковский.

По словам эксперта, наша привилегия в том, что мы накопили совершенно уникальный опыт использования разного рода военного снаряжения, техники и оружия в условиях полномасштабной войны. Компании, поставляющие нам оружие, рассчитывают на получение информации об эффективности их продукции в условиях реального боя, ведь это вопрос усиления своих конкурентных позиций в крупном бизнесе.

Украинские производители имеют возможность получать эту информацию из первых уст. Кроме того, наша продукция будет приобретать особую ценность из-за возможности ее испытания в боевых условиях.

"Финансово успешным может стать производство ракет, колесной техники, электроники и дронов. Для повышения качества и технологичности продукции мы можем закупать части элементной базы в рамках сотрудничества с НАТО и работать в кооперации с международными производителями. Рано или поздно мы вступим в Североатлантический Альянс, следовательно, будем использовать, обслуживать и ремонтировать натовскую технику, что также связано с модернизацией оборонного комплекса», – говорит экономист.

Вопрос стремительного развития отечественного ОПК может сколько угодно использовать правительственные чиновники для политического популизма, подвергаться критике экспертов и вызвать острые дискуссии в обществе, однако уже сейчас очевидно, что без запуска собственных стратегических оборонных предприятий, в вопросах безопасности Украина всегда будет вынуждена подстроиться под меняющееся настроение западных партнеров, которые будут решать, как, чем и когда нам позволено защищать свою землю от врага.