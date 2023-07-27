Война — день 519: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты атакуют города дронами и ракетами

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине продолжаются практически по всей линии фронта, а ВСУ продолжают наступательные действия по меньшей мере на трех направлениях, в то время, как оккупанты местами наносят встречные удары. При этом в сети появляется много непроверенных слухов о том, что россияне смогли продвинуться в некоторых местах. Вместе с тем, не прекращаются и российские ракетные обстрелы, из-за которых страдают мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В США сообщили, что обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16 вскоре начнется в Дании и Румынии. При этом британские специалисты уже обучают их английскому языку на специальном курсе.

С данными за 24 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 516: ВСУ прорываются через укрепления противника, а оккупанты готовят новые обстрелы

О том, что происходило 25 июля, читайте в материале: Война — день 517: ВСУ готовятся увеличить темпы наступления, а оккупанты продолжают террористические атаки

Информацию за 26 июля смотрите по ссылке: Война — день 518: ВСУ продолжают контрнаступление, а оккупанты минируют Черное море