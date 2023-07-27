Будет лить как из ведра: в Украине в ближайшие дни дожди и ветры

Максимальная ночная температура в некоторых городах может достигать 9 градусов тепла

В Украине на этой неделе дожди с грозами и температурные качели, поэтому, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится в ближайшие дни.

Как сообщает Meteofor, большинство областных центров страны готовятся к суточным осадкам.

Погода во Львове 27-28 июля

В этом городе синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, иногда с дождем. Осадки в четверг начались ночью и к утру завершились, а в пятницу ожидаются днем. В дневное время столбики термометров достигнут +18…20 °C, а ночью воздух остынет до +9…13 градусов. 27-28 июля ветер прогнозируется сильным — 11 м/с.

Погода во Львове 27-28 июля

Погода в Киеве 27-28 июля

Киевляне сначала готовятся к осадкам, а затем — к солнечной погоде. Итак, в четверг ночью начались дожди и должны завершиться к вечеру. На следующий день синоптики обещают переменную облачную погоду. В дневные часы температура в столице поднимется до 22…23 градусов тепла. Ночью отметки термометров опустятся до +14…18°C. 27 июля дует свежий ветер, его скорость достигает 9 м/с. 28 июля увеличится до мощных 11 м/с.

Погода в Киеве 27-28 июля

Погода в Харькове 27-28 июля

На востоке Украины ожидаются суточные осадки с грозами. Если утром четверга солнце выглядывало из-за облаков, то днем должен начаться небольшой дождь, который в течение следующего дня будет менять свою интенсивность. Днем и вечером дождь будет сопровождаться грозой. Температура воздуха днем будет достигать 25…33 градусов тепла, а ночью опустится до +20 °C. 27 июля прогнозируется сильный ветер, его скорость будет достигать 10 м/с. 28 июля он ослабнет до умеренных 7 м/с.

Погода в Харькове 27-28 июля

Погода в Донецке 27-28 июля

В течение четверга дончане будут наслаждаться солнечной погодой. А на следующий день с самого утра над городом нависнут тучи, и уже через несколько часов пойдет дождь, который продержится до вечера. Температура воздуха днем поднимется до 24...34 °C. Ночью отметки термометров покажут +20…21 градус. 27-28 июля предполагается сильный ветер, его максимальная скорость будет достигать 13 м/с.

Погода в Донецке 27-28 июля

Погода в Днепре 27-28 июля

Днепряне также поначалу будут наслаждаться сухой погодой, но на смену ей придет облачная и дождливая. Осадки с грозой начнутся в четверг днем и будут идти в течение следующего дня. Днем столбики термометров достигнут отметок +19…32 °C, а ночью – снизятся до 20 градусов тепла. Ветер 27 июля ожидается сильный, максимальная скорость будет достигать 11 м/с. 28 июля — увеличится до крепких 13 м/с.

Погода в Днепре 27-28 июля

Погода в Одессе 27-28 июля

На юге Украины в течение четверга будет лить дождь, который ночью и утром будет сопровождаться грозой. Осадки будут идти до утра следующего дня. Воздух в дневные часы прогреется до 24…26 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +15…21 °C. 27-28 июля будет дуть сильный ветер — 12 м/с.

Погода в Одессе 27-28 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды до конца июля.