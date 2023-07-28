Небольшое снижение температуры в Украине: кто в ближайшие дни получит передышку от жары

Над городами нависли грозовые тучи, но в уикенд может все измениться

В последние дни на территории Украины ширились дожди с грозами, ветры и температурные качели. По прогнозу синоптиков такая погода продержится в пятницу.

Однако к концу недели украинцы могут ждать теплых и солнечных выходных, сообщает Meteofor.

Погода во Львове на 28-30 июля

На западе Украины в течение 28-30 июля облака заполонят небо и местами пройдут дожди. Если в пятницу утро было более или менее ясным, то небольшие осадки начнутся днем и должны закончиться вечером. Такая погода прогнозируется и в выходные, однако дожди будут сопровождаться грозой. Температура воздуха днем будет достигать +20…23 градусов, а ночью отметки термометров будут показывать +9…14 ° C. Ветер в течение трех дней будет дуть свежий — 9 м/с.

Погода во Львове на 28-30 июля

Погода в Киеве на 28-30 июля

В Киеве погода на конец недели предполагается преимущественно пасмурной, иногда солнце будет выглядывать из-за облаков. Синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе прогреется до 23...25 градусов тепла, а ночью остынет до +14...16 ° C. Ветер в пятницу держится сильный, максимальная скорость его достигает 10 м/с, а на выходных уменьшится до слабого — 5 м/с .

Погода в Киеве на 28-30 июля

Погода в Харькове на 28-30 июля

В Харьковской области прогнозируются суточные осадки. Они начались в пятницу ночью, которые в течение дня будут менять свою интенсивность и должны завершиться до утра субботу. После этого в регионе воцарится солнечная погода. Днем температура в городе поднимется до 22...26 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +16...23 ° C. В пятницу ветер умеренный, он достигает 7 м/с, в субботу увеличится до сильных 11 м/с, однако в воскресенье снова будет умеренный.

Погода в Харькове на 28-30 июля

Погода в Донецке на 28-30 июля

На востоке Украины тоже задождит. Осадки начались в пятницу ночью, которые утром и днем будут с грозой. Дожди должны завершиться к утру следующего дня. В субботу и воскресенье небо будет ясным. Днем воздух прогреется до +23…27. Ночью отметки термометров покажут 17…24 градуса тепла. Ветер 28-29 июля будет дуть крепкий, максимальная скорость которого достигает 13 м/с, а в воскресенье сменится слабым — 5 м/с.

Погода в Донецке на 28-30 июля

Погода в Днепре на 28-30 июля

Днепрянам также не повезло с сухой погодой, в частности, в пятницу. На протяжении всего последнего рабочего дня будет идти дождь, но ночью осадки были с грозой. В течение выходных солнышко будет греть город. Днем столбики термометров достигнут отметок +17…26 ° C, а ночью будут колебаться в пределах 16…21 градусов тепла. Ветер в пятницу и субботу будет держаться крепкий, максимальная скорость которого составит 13 м/с, а 30 июля уменьшится до слабых 5 м/с.

Погода в Днепре на 28-30 июля

Погода в Одессе на 28-30 июля

Одещина уже пережила ночные осадки и готовится к ясной и солнечной погоде в течение следующих трех дней. Воздух днем прогреется до +25...28 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +15...20 ° C. Ветер в пятницу дует сильный — 11 м/с, а на 29-30 июля ослабнет до 6 м/с.

Погода в Одессе на 28-30 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды до конца июля.