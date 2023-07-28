Не перекладывайте на военных ответственность за наведение порядка в стране после войны, делайте это сейчас — Юрий Гудыменко

Общество ожидает, что после Победы вернутся военные, которые будут бороться с коррумпированными чиновниками, потребуют справедливости. Но ветераны в первую очередь захотят посвятить время семье и отдыху. Изменения в государстве нужно вводить уже сейчас, силами всех, кто в тылу.

Об этом в интервью телеканалу Эспрессо рассказал младший сержант ВСУ и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Я часто слышу, что военные вернутся с фронта и наведут порядок. Но смотрите, в каждом городе есть госпиталь, где проходят лечение много воинов. Предложите им что-нибудь решить вместо вас в вашей жизни и жизни страны. Ответ можно спрогнозировать. Эта война с огромной количеством артиллерии, минометов оставит по себе большое количество раненых и контуженных, значительная часть защитников вернется с фронта с желанием просто отдохнуть, побыть с семьей, детьми. У большинства нет работы, дома разрушены, семьи за границей. А им предлагают вместо здоровых людей в тылу еще немного поработать", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам военного, часть ветеранов попытается реализовать изменения в государстве. Кое-кто уйдет в политику, в общественную жизнь. Но не исключено, что те, кто сегодня надеется на них, впоследствии будут критиковать, как это было в 2015-2016 годах.

"Для всех, кто рассчитывает на военных в наведении порядка в государстве, я хочу сказать: а чего вы ждете, идите и делайте "Вот городской совет, депутаты, петиции. Большинство реформ не должно ожидать Победы. Не перекладывайте ни на кого ответственность. Страна у нас одна, ребята на фронте уже отдали за Украину самое главное — свою жизнь и здоровье", — подытожил Гудыменко.