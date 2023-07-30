Попали по учебному заведению, число жертв растет: новые подробности удара по Сумам (фото, видео)

Разбор завалов продолжается

Вечером 29 июля россияне снова атаковали город Сумы. Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру и убили людей.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

Так, во время воздушной тревоги вечером в Сумах раздался взрыв. Вражеская ракета попала в образовательное учреждение, вызвав его частичное обрушение. На место сразу поспешили экстренные службы и приступили к разбору завалов и спасению граждан. Данные работы продолжаются и сегодня, 30 июля.

В настоящий момент, согласно официальным данным, уже известно о двух погибших и 20 раненых. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

"На месте проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника", — сообщает городской совет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Сумах российский беспилотник влетел в жилой дом. В результате инцидента погибли люди.

Также мы сообщали, что 28 июля оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Днепре. К счастью, обошлось без жертв, но не без пострадавших. Двое из них дети. О том, как сейчас выглядит место инцидента вы можете узнать, перейдя по ссылке.