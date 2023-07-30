Оккупанты пытаются перехватить инициативу: в ВСУ рассказали о наиболее "жарком" направлении
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Украинским защитникам удается срывать планы россиян
Оккупанты на восточном направлении пытаются перехватить инициативу, чтобы изменить ситуацию на фронте.
Об этом сообщил в эфире единого марафона новостей спикер Восточной группировки Сил обороны восточного направления Сергей Череватый.
"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить у нас инициативу и вести наступательные действия, но благодаря удачным действиям наших штабов, командующих и, безусловно, командиров и военнослужащих на местах эти планы не удаются", — отметил он.
По его словам, это направления продолжает оставаться наиболее тяжелым по количеству вражеских обстрелов. Так лишь за текущие сутки противник 480 раз совершил обстрел украинские позиции с применением артиллерии, а ВСУ вступали в столкновения с россиянами семь раз.
При этом враг пытается наступать крупными силами, а также проводит ротации, подводя силы из россии и с оккупированных территорий. Череватый добавил, что они вынуждены это делать из-за постоянных потерь.
Как сообщалось ранее, за последние сутки ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных направлениях продвинулись вперед.