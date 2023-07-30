Оккупанты пытаются перехватить инициативу: в ВСУ рассказали о наиболее "жарком" направлении

Украинским защитникам удается срывать планы россиян

Оккупанты на восточном направлении пытаются перехватить инициативу, чтобы изменить ситуацию на фронте.

Об этом сообщил в эфире единого марафона новостей спикер Восточной группировки Сил обороны восточного направления Сергей Череватый.

"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить у нас инициативу и вести наступательные действия, но благодаря удачным действиям наших штабов, командующих и, безусловно, командиров и военнослужащих на местах эти планы не удаются", — отметил он.

По его словам, это направления продолжает оставаться наиболее тяжелым по количеству вражеских обстрелов. Так лишь за текущие сутки противник 480 раз совершил обстрел украинские позиции с применением артиллерии, а ВСУ вступали в столкновения с россиянами семь раз.

При этом враг пытается наступать крупными силами, а также проводит ротации, подводя силы из россии и с оккупированных территорий. Череватый добавил, что они вынуждены это делать из-за постоянных потерь.

Как сообщалось ранее, за последние сутки ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных направлениях продвинулись вперед.