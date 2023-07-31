Удар по Чонгарскому мосту: почему оккупанты молчат и как он выглядит после атаки (видео)

В россии загадочно молчат об ударе ВСУ по мосту

Чонгарский мост получил серьезные повреждения в результате удара 29 июля.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал японский исследователь Хиденори Ватанаве.

"Область, обведенная красной рамкой, кажется поврежденной. На севере виден поезд", — отметил он.

Интересно, что в то же время в россии загадочно молчат об ударе ВСУ по мосту. Аналитики американского Института изучения войны считают, что военкорам оккупантов запретили освещать событие.

"Это является заметным переломом в российских репортажах о войне в Украине и может свидетельствовать о том, что Кремль приказал российским блогерам воздерживаться от освещения определенных тем", — говорится в отчете специалистов.

В отчете ISW говорится, что об ударе по Чонгарскому мосту в российских Телеграм-каналах вспоминали лишь раз. Там уточнили, что мост закрыт для движения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Чонгарский мост не впервые подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Предыдущий удар был нанесен 22 июня из-за чего оккупантам пришлось перекрывать въезд на полуостров.