Могли передать ВСУ, но решили иначе: Британия избавилась от десятков танков Challenger 2

Еще 75 Challenger сейчас находятся на длительном хранении

В Британии утилизировали 43 танка Challenger 2, так как не видели смысла их ремонтировать.

Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что танки правительство Британии могло передать Киеву.

43 танка Challenger 2 были на балансе британских бронетанковых войск. В правительстве пришли к выводу, что чинить их — экономически нецелесообразно.

По данным издания, танки были утилизированы с 2010 по 2014 годы. На это потратили около 4 миллионов фунтов стерлингов (4,6 млн евро) из средств налогоплательщиков.

В середине 1990-х годов Британия закупила 386 танков Challenger 2, 40 из которых были утилизированы до 2010 года. В общем же число таких машин было сокращено на 40 процентов.

В планах британского правительства уменьшить общее количество этих машин до 148 единиц. Их будут модернизировать до нового стандарта — Challenger 3.

Еще 75 Challenger сейчас находятся на длительном хранении. Как заявил глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, их должны передать ВСУ.

Отметим, что Challenger 2 уже находятся на вооружении ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ потеряли на фронте несколько танков Leopard 2.