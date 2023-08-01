Непогода покидает Украину, но местами дожди: прогноз погоды на начало августа

Специалисты уверяют, только в одном областном центре будет гроза

В стране хоть и царит переменная пасмурная и местами мокрая погода, но синоптики обещают, что в ближайшие дни ветры разгонят тучи и солнце будет греть большинство регионов.

Как сообщает Meteofor, граждане некоторых городов готовятся к несерьезным осадкам.

Погода во Львове 1-2 августа

В городе ожидается более-менее ясная погода, но иногда осадки. Во вторник днем на небо набегут тучи и не зря, потому что уже на следующий день ночью будет идти дождь. Осадки должны завершиться утром. Температура воздуха днем будет составлять +24…27 градусов. Ночью показатели термометров покажут +13…17 °C. Ветер в 1-2 августа будет держаться сильным, максимальная скорость которого будет достигать 10 м/с.

Погода во Львове 1-2 августа

Погода в Киеве 1-2 августа

В столице Украины предполагается сначала солнечная погода, затем облачная и дождливая. Если во вторник небо будет ясным, то в среду утром ветер принесет тучи, и днем, вероятно, начнется дождь. Днем температура в городе будет достигать +26...27 градусов, а ночью будет падать до +17...18 °С. Слабый ветерок дует 1 августа, и его максимальная скорость будет достигать 5 м/с. 2 августа ветер увеличится до свежих 8 м/с.

Погода в Киеве 1-2 августа

Погода в Харькове 1-2 августа

Восток страны – это единственный регион, в котором пройдут грозовые осадки. Во вторник ночью начался дождь, который к утру завершился, но днем возобновится. Осадки будут сопровождаться грозой и должны завершиться вечером. В среду в течение дня будет солнечно, но к вечеру возможен дождь. Температура воздуха днем будет составлять +26…30 градусов. Ночью показатели термометров покажут +18 °C. Ветер слабый, максимальная скорость которого составит 4 м/с.

Погода в Харькове 1-2 августа

Погода в Донецке 1-2 августа

На Донбассе ожидается относительно солнечная погода, но кое-где с осадками, в частности, в среду днем. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +30…30 градусов, а ночью температура снизится до +19…20 °С. В 1-2 августа дует умеренный ветер, его максимальная скорость будет достигать 6 м/с.

Погода в Донецке 1-2 августа

Погода в Днепре 1-2 августа

Во вторник в городе небо затянулось облаками уже ночью и пасмурная погода продержится до вечера. В этот день утром начался дождь. В среду в течение дня ожидается солнечность. Там максимальная температура воздуха будет составлять днем +29…30 градусов. Ночью отметки термометров покажут +19…20 °С. Максимальная скорость слабого ветра составит 6 м/с.

Погода в Днепре 1-2 августа

Погода в Одессе 1-2 августа

В Одесской области погода 1-2 августа ожидается преимущественно облачной, но кое-где солнечной. Осадки начались ночью вторника, но к утру завершились. Воздух днем прогреется до +26…27 °С, а ночью отметки термометров снизятся до +19…20 градусов. Во вторник дует легкий ветер, его скорость будет достигать 3 м/с. На следующий день прогнозируется умеренный ветер – до 7 м/с.

Погода в Одессе 1-2 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на осень от Владимира Деркача.