Солнце лишь в некоторых областях: где в Украине в середине недели ждать дождей

Лишь одному областному центру 2-3 августа повезло с солнцем

В большинстве регионов Украины идут небольшие дожди и облачно. По прогнозам синоптиков такая же погода продержится и в середине рабочей недели.

Как сообщает Meteofor, свежий ветер будет беспокоить только на западе и на севере.

Погода во Львове на 2-3 августа

На западе Украины горожане готовятся к преимущественно облачным погодам, местами с дождем. Во Львове утром начался дождь, который днем должен завершиться. В течение дня небо будет облачным. А вот в четверг, хотя ночь будет ясная, но уже утром на небо набегут тучи. Температура воздуха днем составит +24...28 градусов. Ночью отметки термометров упадут до стабильных +15…17 °C. Ветер 2-3 августа будет дуть свежий, его максимальная скорость 8 м/с.

Погода во Львове на 2-3 августа

Погода в Киеве на 2-3 августа

В этом городе синоптики обещают в течение двух дней солнечную погоду, но иногда будет идти дождь. Несерьезные возможные осадки ожидаются днем в среду и ночью в четверг. Воздух днем прогреется до +29 градусов, а ночью отметки термометров снизятся до +18 °С. Ветер 2 августа держится свежим, максимальная скорость которого составит 8 м/с. 3 августа ветер уменьшится до слабых 5 м/с.

Погода в Киеве на 2-3 августа

Погода в Харькове на 2-3 августа

В Слобожанщине — переменная погода. В среду ночью начался дождь, завершившийся к утру. В течение дня солнце будет иногда прогревать регион, а вечером того же дня возобновятся мелкие осадки. Четверг обещает быть солнечным. Днем температура в Харькове составит около 30…31 градусов тепла, а ночью будет опускаться до +19…20 °С. Слабый ветер будет дуть 2-3 августа и его максимальная скорость будет достигать 5 м/с.

Погода в Харькове на 2-3 августа

Погода в Донецке на 2-3 августа

На востоке страны тоже дождется. В среду ночью срывался дождь, который продержится до вечера. На следующий день ночь и утро будут облачными. Днем показатели термометров будут подниматься до +31°С, а ночью будут падать до +20…21 градусов. Максимальная скорость умеренного ветра 2 августа будет 7 м/с, а 3 августа – 5 м/с (слабый).

Погода в Донецке на 2-3 августа

Погода в Днепре на 2-3 августа

Днепрянам повезло в середине рабочей недели, потому что они ждут сплошную солнечную погоду. В городе температура воздуха составит днем +30…31 °С. Ночью отметки термометров покажут около +20…21 градуса. 2-3 августа максимальная скорость умеренного ветра составит 7 м/с.

Погода в Днепре на 2-3 августа

Погода в Одессе на 2-3 августа

В среду в Одессе ожидается переменная облачность с дождем, но в четверг погода изменится на ясную. Воздух днем прогреется до +27…28 °С, а ночью отметки термометров снизятся до 19…20 °С тепла. Ветер 2 августа держится умеренный, его максимальная скорость достигает 7 м/с. 3 августа ветер уменьшится до слабых 5 м/с.

Погода в Одессе на 2-3 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на осень от Владимира Деркача.