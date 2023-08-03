ВСУ изменили тактику контрнаступления: на Западе встревожены

Наступление украинских военных растянется и будет длиться до осени

Украинское военное командование изменило тактику в ходе своего контрнаступления, а тем временем российские оккупанты испытают напряжение, имеют проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением. Уже становится заметно, как захватчики начинают отступать.

Об этом пишет The New York Times.

Так, ВСУ сейчас сосредоточены на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем. На юге Украины происходит наращивание войск. Вторая часть сил начинает небольшие атаки, пытаясь таким образом пробить линию российской обороны.

В материале отмечается, что первые результаты новой тактики были неоднозначны. Украинским военным удалось вернуть под свой контроль несколько сел, но масштабных успехов не произошло.

"Сам контрнаступление не провалилось, но оно затянется на несколько месяцев до осени", — считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Тем временем официальные лица в Штатах обеспокоены тем, что ВСУ вернулись к прежней тактике. Это может привести к тому, что Украина будет тратить поставленные ей боеприпасы и это сыграет на руку российскому диктатору владимиру путину.

Часть аналитиков выражают сомнение, что вторая волна, базирующаяся на атаках меньших подразделений, создаст достаточную силу, чтобы прорвать российскую оборону.

Аналитики британской разведывательной компании Janes Джан Лука Каповин и Александр Стронелл отметили, что такая стратегия "весьма вероятно приведет к массовым потерям, потере оборудования и минимальным территориальным достижениям"

Еще одни эксперты считают, что Украина может вернуться к масштабным атакам, однако сейчас необходимо прорвать оборону рф.

"Я не думаю, что они отказываются от общевойсковой атакующей тактики. И это мы увидим, когда украинцы пройдут через первую, вторую или третью линию обороны", — сказал генерал ВВС Филипп М. Бридлав.

Отмечается также, что на прошлой неделе произошло, увеличение украинских сил во время того, как ВСУ расчищали пути через российские оборонные сооружения.

Генерал Бридлав считает, что все еще ожидают, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в такой ситуации, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы", – сказал он. "И мы начинаем видеть, как россияне двигаются назад".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные готовятся ко второй волне контрнаступления. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что вскоре наступательные действия можно будет проводить быстрее.