В Украине солнечная идиллия, однако местами ее нарушат осадки: прогноз погоды на конец недели

Сильные порывы ветра не будут беспокоить граждан

В середине недели в Украине шли небольшие дожди и была облачность. Но, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода будет солнечной в большинстве городов.

Как сообщает Meteofor, только на западе страны ожидаются дожди 3-4 августа.

Погода во Львове на 3-4 августа

На западе Украины погода приобретает разнообразие. В четверг будет сухо и солнечно, но вечером должен начаться дождь. На следующий день осадки следует ожидать утром и днем. В дневное время воздух прогреется до +24...28 °C, а ночью остынет до +14...15 градусов. 3 августа ветер будет держаться свежим, 9 м/с. 4 августа уменьшится до умеренного, 6 м/с.

Погода во Львове на 3-4 августа

Погода в Киеве на 3-4 августа

А вот столицу уже намочил дождь ночью четверга и в течение полутора суток будет держаться солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем будет достигать 27…32 градусов тепла, а ночью опустится до +18…20 °C. 3-4 августа будет дуть умеренный ветер, его скорость будет достигать 7 м/с.

Погода в Киеве на 3-4 августа

Погода в Харькове на 3-4 августа

Город в течение двух дней будут греть лучи солнца. Днем температура поднимется до 30...31 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +19 °C. В четверг дует слабый ветер, его максимальная скорость составит 5 м/с. В пятницу снизится до легких 3 м/с.

Погода в Харькове на 3-4 августа

Погода в Донецке на 3-4 августа

Горожане будут видеть сплошную солнечную погоду в конце рабочей недели. Температура воздуха днем поднимется до 31...32 °C. Ночью отметки термометров покажут +19 градусов. 3-4 августа будет дуть легкий ветер, 3 м/с.

Погода в Донецке на 3-4 августа

Погода в Днепре на 3-4 августа

А вот в этом областном центре облака иногда будут "плавать" по небу, в частности, в четверг утром и в пятницу днем. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +29…31 °C, а ночью опустятся до 20 градусов тепла. Ветер 3-4 августа ожидается слабым, максимальная скорость которого составит 4 м/с.

Погода в Днепре на 3-4 августа

Погода в Одессе на 3-4 августа

В Одесской области также стабильно сухая и солнечная погода в течение двух дней. Воздух днем прогреется до 27...28 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут стабильные +20 °C. В четверг-пятницу будет дуть слабый ветер — 5 м/с.

Погода в Одессе на 3-4 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на зиму от Светланы Бойченко.