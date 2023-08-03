В Воздушных силах назвали первоочередные цели врага в Украине после появления F-16

Постоянные обстрелы не помешают сохранению американских истребителей, говорит Юрий Игнат.

Когда Украина получит американские истребители F-16, аэродромы базирования этих самолетов будут одной из первоочередных целей для врага, однако Воздушные силы ВСУ знают, как этому противодействовать.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью сайту "Телеграф".

По словам Юрия Игната, украинские аэродромы с первого дня широкомасштабного вторжения были целью ракетных атак врага.

"Аэродромы и сейчас такая цель для м*скалей. Аэродром в Староконстантинове был обстрелян три раза за три месяца, потому что там Су-24 постоянно базируются", — пояснил спикер Воздушных сил.

Впрочем, постоянные обстрелы не помешают сохранению американских истребителей, когда они появятся в Украине.

"У нас авиация не стоит на одном месте, как в мирное время. Десятки аэродромов были обстреляны, и мы научились в условиях войны эффективно применять авиацию на разных площадках и оперативных аэродромах. Поэтому как работают пилоты на МиГ-29, Су-27, Су -25, Су-24 и других, так же будут работать и на F-16. У украинцев большой опыт, как это делать в военное время под постоянными обстрелами", — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, что российские ракеты уже попадали в военные объекты в Хмельницкой области. Во время одной из таких атак было выведено из строя 5 летательных аппаратов.

* Полное интервью с Юрием Игнатом читайте на сайте "Телеграф" утром в пятницу, 4 августа.