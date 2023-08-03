Украина не получит дальнобойные ракеты Taurus: Германия дала интересное объяснение отказа

В Германии озвучили другие приоритеты в помощи Украине

Германия, которая недавно передала Украине первые танки Leopard 1А5, в очередной раз отказалась передавать дальнобойные ракеты Taurus. Глава Минобороны страны Борис Писториус заявил, что эти ракеты имеют "особую дальность" и передавать их Украине сейчас нет никакой необходимости.

Его слова цитирует немецкое издание Tagesschau. В то же время Борис Писториус заявил, что Германия — лидер по оказанию помощи Украине.

Глава оборонного ведомства Германии прокомментировал свой отказ тем, что привел в пример США, которые также отказываются поставлять Украине дальнобойные ракеты. Немецкое издание также отмечает, что в Германии опасаются того, что при помощи ракет Taurus ВСУ будут атаковать стратегические объекты на территории россии.

Вместе с тем Борис Писториус заявил, что Германия оказывает другую помощь Украине и вообще "является лидером" по передаче средств ПВО, инженерной и бронированное техники. Вдобавок к этому немцы проводят учения для украинских солдат.

"Это наш первый приоритет, наша основная компетенция", – сказал Борис Писториус, отметив, что не видит "насущной потребности в принятии решения" относительно передачи Taurus Украине.

Ранее "Телегаф" рассказывал о том, что Германия передала ВСУ лазерные целеуказатели. Оказалось, что использовать их будут не для систем ПВО, а вдругих целях.