Более 4 млрд грн сэкономили государству только на пищевых закупках

22 мая 2023 года я зашла на территорию Департамента государственных закупок в качестве члена коллегиального органа по тыловому обеспечению (по сути тендерного комитета)

В тот же день меня избрали заместителем председателя.

И в тот же день перед нами была поставлена задача СРОЧНО ПРОТОРГОВАТЬ питание ВСУ ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ.

Прошло чуть больше 2 месяцев, и я хочу отчитаться за работу тендерного комитета, в состав которого я вхожу.

Первое и самое главное, что хотела бы написать, это благодарность работникам среднего звена Министерства обороны, которые вместе со мной являются членами тендерного комитета. За их труд, за их позицию, за их принципиальность и желание навести порядок в закупках.

Чего мы добились за этот период

Впервые с момента полномасштабного вторжения удалось вывести закупки Минобороны на Прозорро. Неблагополучные поставщики выходить на Prozorro не захотели, они пошли в суды. Десятки судов первой и второй инстанций подтвердили безупречную правовую позицию тендерного комитета.

Для понимания масштабов сопротивления, с которым нам пришлось столкнуться, вот несколько цифр: 10 компаний подали 50 судебных исков. Причем предметом судебных исков был даже сам факт создания коллегиального органа.

Забросать исками, чтобы парализовать работу не получилось. Не помогли, ни проплаченные информационные кампании, ни атаки ботов, ни уговоры, ни угрозы в мой адрес.

Из Минобороны за цифровой подписью министра вышло письмо о продлении сроков существующих договоров по питанию на неопределенный срок. После резонанса – письмо отозвали.

Так что же удалось?

4 миллиарда 600 миллионов гривен сэкономили государству только на пищевых закупках благодаря торгам, проведенным через систему Prozorro.

Яйца – 6 грн за шт (до Prozorro покупали по 9 грн при средней рыночной цене 6,3 грн)

Подсолнечное масло – 63 грн/кг (до Prozorro покупали по 83 грн/кг при средней рыночной цене – 68,5 грн)

Гречневая крупа – 58,5 грн/кг (до Prozorro покупали по 87 грн/кг при средней рыночной цене – 68,9 грн)

Сгущенка — 138 грн/кг (до Prozorro покупали по 195 грн/кг)

106 миллионов гривен сэкономили государству благодаря честным и прозрачным торгам по питьевой воде.

Среди победителей такие украинские производители как Оболонь и Моршинская. И это четкий сигнал украинскому бизнесу, что государственные закупки могут быть честными. При этом средняя конкуренция по лотам — 4,6 участника. То есть конкуренция честна и реальна.

Все больше добродетельных поставщиков должно приходить на торги и понимать, что выигрывать честно можно: главный критерий — качество и лучшая цена.

Сэкономленные 4 миллиарда 600 миллионов гривен на питании – это фактически 100% покрытие вещевого обеспечения фронта в год. Своевременно стартовали торги по зимней форме. И впервые с момента полномасштабного вторжения должны войти в зиму со своевременно отшитой зимней формой для армии.

Торги по зимней форме еще продолжаются, однако уже с чем сравнить. Так, например, ветровлагозащитные штаны, которые в прошлом году закупали по 2700 грн, благодаря честным и прозрачным торгам в этом году закупили по 2 062 грн, сэкономив государству только на этой позиции более 40 млн грн. Ветровлагозащитные куртки, которые в прошлом году закупили по 4650 грн, сейчас закупили по 2828 грн, сэкономив государству только на этой позиции более 120 млн грн.

Продолжаются торги по горюче-смазочным материалам.

Ну и хотела еще поблагодарить всех тех, кто пытался втыкать палки в колеса за материал для культового сериала "Особенности закупок в министерстве обороны".