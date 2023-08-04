Снимали на Урале или в Подмосковье? В сети высмеяли "визит" шойгу на фронт в Украине

Пользователи сети не верят, что министр лично приехал на фронт

Глава российского министерства обороны россии сергей шойгу якобы приехал в зону боевых действий в Украине. Однако в соцсетях уже успели высмеять эту новость, предполагая, что он даже не выезжал из россии.

Информация о визите была опубликована в пятницу, 4 августа, в Telegram-канале Минобороны рф.

"Министр обороны рф проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации (так в рф называют полномасштабную войну в Украине, — Ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева по текущей обстановке на фронте. Также шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск "за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение более выгодных позиций".

Вместе с тем шойгу якобы показали "одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники" — шведскую боевую машину пехоты CV-90.

Тем временем в соцсетях "визит" шойгу уже успели высмеять. Многие не верят в то, что он лично приехал на фронт. Поскольку на видео не понятно, где именно оно снималось, пользователи предположили, что, вероятнее всего, глава оборонного ведомства даже не выезжал из россии, чтобы снять этот "шедевр".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2023 года российский диктатор владимир путин якобы посетил своих оккупантов на фронте в Украине. Однако в его поездке пользователи сети сразу обнаружили много несостыковок. Глава рф показал настоящие чудеса телепортации, поскольку согласно заявлениям кремля, путин всего за сутки успел провести встречи в трех регионах двух стран.

А в конце 2022 года подобная ситуация была с сергеем шойгу. Тогда он якобы приехал на фронт в Украине и вскоре появилось "подтверждающее" видео. Однако на нем внимательные пользователи сети рассмотрели интересную деталь — из иллюминатора вертолета видно зеленую траву, в то время как вдоль линии фронта уже давно был снег.