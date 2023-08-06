"Сложно, не скрою...": Буданов сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Российские оккупанты укрепили свою позицию стационарными оборонительными комплексами

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступление и на данном этапе продвижение украинских воинов происходит быстрее на Бахмутском направлении, нежели на юге страны. В то же время есть определенные сложности, которые влияют на темпы наступательных действий.

Об этом начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

"Сложно, не скрою, но это вполне понятно, потому что россия в то время строила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном посты обороны. Самое главное, чтобы наступление не прекращалось, а продолжалось. На мой взгляд, на Бахмутской линии чуть быстрее, чем на юге, но время покажет", — сказал он.

Буданов с уверенностью заявил, что ВСУ смогут сохранить территории, которые вернулись под их контроль.

"Можем ли мы сохранить уже отвоеванную территорию — да, можем, и будем двигаться дальше", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по словам Колина Каля, у Вооруженных сил Украины изменилась тактика контрнаступления. В связи с этим на Западе выразили тревожность.