Некоторые смогут отдохнуть от жары: где в Украине ожидается понижение температуры и дождь

Только в одном областном центре предполагается гроза

В большинстве регионов Украины установилась жаркая погода, однако в ближайшие дни природа внесет свои коррективы в виде снижения температуры и осадков.

Как сообщает Meteofor, только на юге не прогнозируются крепкие шквалы ветра.

Погода во Львове на 7-8 августа

На Галичине в начале рабочей недели синоптики прогнозировали переменную облачную погоду с осадками. Дождь начался ночью понедельника и продержится до следующего утра. В течение суток осадки будут менять свою интенсивность. Температура воздуха днем будет достигать +18 градусов, а ночью опустится до +13…14 ° C. Ветер 7 августа дует сильный – 11 м/с, а 8 августа уменьшится до 10 м/с.

Погода во Львове на 7-8 августа

Погода в Киеве на 7-8 августа

В столице Украины 7 августа прогнозируется преимущественно облачная погода. Ночью и утром будут идти дожди. Во вторник осадков не ожидается, но сохранится облачность. Днем воздух прогреется до 21...24 градусов тепла, а ночью отметки термометров будут танцевать в пределах +14...27 ° C. Лишь в понедельник ожидается максимальная скорость ветра — 12 м/с.

Погода в Киеве на 7-8 августа

Погода в Харькове на 7-8 августа.

На Слобожанщине в течение двух дней прогнозируется сплошная солнечная погода, однако иногда возможны дожди. В частности, в понедельник днем должны начаться осадки с грозой. Днем температура в городе поднимется до 26...33 градусов тепла. В ночное время отметки термометров покажут +18...23 ° C. 7 августа ветер ожидается крепким, он достигнет 13 м/с. 8 августа ослабнет до умеренных 7 м/с.

Погода в Харькове на 7-8 августа

Погода в Донецке на 7-8 августа

На Донбассе ожидается ясное небо и такая погода будет держаться двое суток. Температура воздуха днем поднимется до +30…35 ° C. Ночью отметки термометров покажут 20…25 градусов тепла. Ветер 7 августа дует сильный, максимальная скорость которого достигает 11 м/с. 8 августа ветер уменьшится до умеренных 6 м/с.

Погода в Донецке на 7-8 августа

Погода в Днепре на 7-8 августа

В городе следует ожидать сплошную солнечную погоду. Днем столбики термометров достигнут отметок +27…32 ° C, а ночью будут падать до 20…25 градусов тепла. Крепкий ветер прогнозируется в понедельник, максимальная скорость которого достигает 11 м/с, а во вторник ослабнет до свежих 8-9 м/с.

Погода в Днепре на 7-8 августа

Погода в Одессе на 7-8 августа

На Одесщине немного задождит. Если в понедельник солнце будет "жарить" регион, то во вторник утром на небо набегут тучи и не зря. Уже днем прогнозируются возможные осадки. Воздух днем прогреется до +22...28 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +18...22 ° C. В течение двух дней ожидается умеренный ветер, он будет достигать скорости 7 м/с.

Погода в Одессе на 7-8 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от Владимира Деркача относительно того, когда украинцам ждать первые морозы.