Россияне устроили ночные обстрелы Украины: что известно
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Предварительно известно, что использовались ракеты к С-300
Российские оккупанты продолжают практику ночного террора украинцев и устроили обстрелы юго-восточных областей с использованием баллистических ракет.
Об этом проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Вместе с тем, мониторинговые группы сообщают, что спустя около 20 минут после объявления тревоги взрывы прозвучали в Запорожской области. Чуть позже появилась информация о взрывах в Краматорске
Согласно предварительным данным, ракеты были запущены с установки С-300.
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, однако жителей областей, где прозвучала тревога призывают пребывать в безопасных местах до отбоя.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 августа оккупанты нанесли удар по жилым домам в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Еще как минимум 7 граждан получили ранения различной степени тяжести.
А вечером понедельника две ракеты упали на жилой дом в Покровске (Донецкая область), из-за чего по меньшей мере 7 человек погибли и еще 57 получили ранения. При этом среди пострадавших также есть сотрудники экстренных служб.