В Донецке печет, а во Львове — дожди: какую погоду подготовила "небесная" канцелярия для украинцев

Самая низкая ночная температура будет в одном областном центре

По прогнозам синоптиков в Украине царит солнечная погода, но в ближайшие дни в большинство городов ворвется небольшое понижение температуры и дожди.

Как сообщает Meteofor, максимально крепкий ветер предполагается только на юге.

Погода во Львове на 8-9 августа

На западе Украины два дня подряд будет облачная погода, иногда с прояснениями и осадками. Во вторник ночью начался дождь, который утром должен завершиться. В среду ночь и утро будут ясными, но вечером ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до 19...23 градусов тепла, а ночью остынет до +9...13 °C. 8-9 августа ожидается сильный ветер, максимальная скорость его составит 10 м/с.

Погода во Львове на 8-9 августа

Погода в Киеве на 8-9 августа

В столице синоптики прогнозируют сначала облачную погоду, а затем — солнечную. Во вторник только утро будет ясным, а в среду — солнце все сутки будет греть регион. Температура воздуха днем будет достигать 22…23 градусов тепла, а ночью опустится до стабильных +14 °C. Умеренный ветер прогнозируется в 8-9 августа, максимальная скорость которого достигнет 6 м/с.

Погода в Киеве на 8-9 августа

Погода в Харькове на 8-9 августа

Слобожанщину не обойдут дожди, но синоптики обещают, что солнечная погода будет преобладать. Осадки следует ожидать только в среду, которые должны начаться ночью и завершиться утром. Днем температура в городе поднимется до 25...27 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +17 °C. Во вторник ожидается умеренный ветер, его скорость достигнет 6 м/с. На следующий день увеличится до 8 м/с.

Погода в Харькове на 8-9 августа

Погода в Донецке на 8-9 августа

На востоке Украины в течение двух дней будет ясное небо. Температура воздуха днем поднимется до +29…31°C. Ночью отметки термометров покажут +19…21 градус. 8 августа ветер дует слабый, 5 м/с. 9 августа увеличится до новых 8-9 м/с.

Погода в Донецке на 8-9 августа

Погода в Днепре на 8-9 августа

В Днепре будет преимущественно солнечная погода, однако иногда будут идти дожди и облака "плавать" по небу. Небольшие осадки следует ожидать только ночью. Днем столбики термометров достигнут отметок +25…28 °C, а ночью будут падать до 17…20 градусов тепла. Ветер в течение вторника предполагается умеренный, максимальная скорость которого будет достигать 7 м/с, а 9 августа — крепкие 13 м/с.

Погода в Днепре на 8-9 августа

Погода в Одессе на 8-9 августа

Над Одесской областью нависли тучи, но иногда солнце будет выглядывать и греть регион. Во вторник следует ожидать облачную погоду и дождь, в частности днем и вечером. На следующий день небо будет ясным. Воздух днем прогреется до 23...27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16...20 °C. 8 августа дует сильный ветер, 11 м/с, а 9 августа — умеренный, скорость которого составит 6 м/с.

Погода в Одессе на 8-9 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от Владимира Деркача относительно того, когда украинцам ждать первые морозы.