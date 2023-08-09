Такую шарлотку не будете успевать печь: лучший рецепт к Медовому Спасу
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С приготовлением справится даже ребенок
Наверное, вкус шарлотки каждый узнает даже с закрытыми глазами. Стоит только один раз попробовать этот непревзойденный бисквит с вкусной корочкой и нежной начинкой — и этот вкус не забудется никогда. К тому же, это идеальный рецепт на Медовый Спас — именно на этот праздник принято баловать близких выпечкой с яблоками.
Готовить шарлотку по рецепту "Господиньки" очень просто, а все ингредиенты вы найдете у себя дома. Идеально мягкий, влажный и вкусный пирог с нежной яблочной начинкой никого не оставит безразличным.
Как приготовить шарлотку
Ингредиенты на форму 22 см:
- яблоки – 4-5 шт. (700-800 г);
- лимонный сок – 1 ст. л;
- яйцо – 3 шт. большие;
- сахар – 150 г;
- соль – 1/3 ч. л.;
- ванилин или ванильный сахар;
- масло сливочное – 100 г;
- сметана – 150 г;
- мука – 230 г;
- разрыхлитель – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и нарезаем кусочками.
- Из лимона выдавите лимонный сок, добавьте к яблокам, чтобы не темнели.
- Для теста в миску разбейте яйца, добавьте сахар, ванилин, чуть-чуть соли, взбейте венчиком до однородности.
- К массе добавьте растопленное сливочное масло и сметану, перемешайте. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, лопаткой замесите тесто для пирога.
- Смешайте тесто с нарезанными яблоками и переложите в смазанную маслом форму. Выпекайте пирог в духовке, предварительно нагретой до 180°С около 50 минут.
А чтобы выпечка не черствела, просто добавьте в нее один ингредиент. Так вы сможете дольше наслаждаться шарлоткой.