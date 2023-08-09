Такую шарлотку не будете успевать печь: лучший рецепт к Медовому Спасу

С приготовлением справится даже ребенок

Наверное, вкус шарлотки каждый узнает даже с закрытыми глазами. Стоит только один раз попробовать этот непревзойденный бисквит с вкусной корочкой и нежной начинкой — и этот вкус не забудется никогда. К тому же, это идеальный рецепт на Медовый Спас — именно на этот праздник принято баловать близких выпечкой с яблоками.

Готовить шарлотку по рецепту "Господиньки" очень просто, а все ингредиенты вы найдете у себя дома. Идеально мягкий, влажный и вкусный пирог с нежной яблочной начинкой никого не оставит безразличным.

Как приготовить шарлотку

Ингредиенты на форму 22 см:

яблоки – 4-5 шт. (700-800 г);

лимонный сок – 1 ст. л;

яйцо – 3 шт. большие;

сахар – 150 г;

соль – 1/3 ч. л.;

ванилин или ванильный сахар;

масло сливочное – 100 г;

сметана – 150 г;

мука – 230 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и нарезаем кусочками. Из лимона выдавите лимонный сок, добавьте к яблокам, чтобы не темнели. Для теста в миску разбейте яйца, добавьте сахар, ванилин, чуть-чуть соли, взбейте венчиком до однородности. К массе добавьте растопленное сливочное масло и сметану, перемешайте. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, лопаткой замесите тесто для пирога. Смешайте тесто с нарезанными яблоками и переложите в смазанную маслом форму. Выпекайте пирог в духовке, предварительно нагретой до 180°С около 50 минут.

А чтобы выпечка не черствела, просто добавьте в нее один ингредиент. Так вы сможете дольше наслаждаться шарлоткой.