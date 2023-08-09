Сделка с дьяволом: почему Украина не может допустить "плохого мира" с рф

Пауза в боевых действиях будет выгодна агрессору и губительна для нас

В последнее время лидеры западного мира все чаще обсуждают пути достижения мира в Украине. Именно этому была посвящена встреча советников по вопросам нацбезопасности и политических директоров из более чем 40 государств, которая проходила 5 и 6 августа в Саудовской Аравии. После переговоров в Джидде Украина планирует провести еще два саммита, один из которых будет предусматривать привлечение россии.

Украинское правительство настаивает на том, что любые переговоры с агрессором возможны только после вывода российских войск с нашей территории, а основой для них должна стать "формула мира", представленная Владимиром Зеленским. Президент отмечает, что давление на Украину со стороны некоторых государств по поводу начала переговоров о "плохом мире" с врагом будет продолжаться, но не будет иметь смысла, иначе "россия придет в Европу давить на Европу".

Как долго Украина сможет противиться склонению к заключению "сделки с дьяволом" и какие последствия будет иметь даже временное перемирие не на наших условиях, "Телеграф" спросил политических и военных экспертов.

Успех контрнаступления решает все

Еще до полномасштабного вторжения рф отдельные государства неоднократно пытались склонить Украину к компромиссам в пользу агрессора, чтобы избежать эскалации конфликта. Подобные предложения не перестали выдвигаться политиками и после начала войны.

Так, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что Украине, возможно, придется уступить часть территорий, чтобы остановить боевые действия, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил "обсуждение Крыма", ведь "Зеленский не может хотеть всего", а "миру нужен покой". Ответом Украины на подобные "миротворческие" намерения всегда был категорический отказ от заключения любых соглашений с россией ценой потери наших территорий.

В какой-то момент предложения сесть за стол переговоров с агрессором стали настолько навязчивыми, что президент Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с правительством россии, пока его возглавляет владимир путин. С ходом полномасштабной войны данная позиция Украины лишь укрепилась, о чем заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих россии время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой "Минск" -3" лишь продолжит войну в будущем. Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, еще вчера неправильно оценивавших россию и ее намерение "убить" международное право…" — заявил Подоляк.

В то же время, по словам политического эксперта Александра Кочеткова, решительность намерений Запада во что бы то ни стало принести мир в Украину будет зависеть от событий на фронте. Большую роль в восприятии ситуации играет ход контрнаступления, громкое анонсирование которого сначала сыграло на руку Украине, а теперь чревато "разочарованием" международных партнеров и утратой веры в нашу победу.

Информационная кампания перед началом контрнаступательной операции оказала мощный эффект и даже заставила кремль рассматривать вариант отказа от части уже захваченных территорий в обмен на Крым. Однако продвижение ВСУ оказалось менее динамичным, чем ожидалось, что дало рф надежду на сохранение оккупированных территорий, говорит политолог.

Реагируя на саммит в Джидде, в россии заявили, что следят за обсуждениями, но "на такой основе мирное урегулирование невозможно". А спикер МИД Мария Захарова по-хамски назвала формулу мира Зеленского "бессмысленным ультиматумом россии, направленным на затягивание боевых действий".

"Теперь во время переговоров речь будет идти уже не о склонении Украины к компромиссам, а о фиксации сегодняшней ситуации на фронте, что приведет к серьезным территориальным потерям для нас. Позиция Запада будет следующей: мы дали вам все, что вы просили, контрнаступление произошло, если результата нет — начнем договариваться. Неофициальным "дедлайном" для этого считается осень 2023 года, ведь с наступлением холодов темп боевых действий снизится.

Это даже не шантаж со стороны Запада, а своего рода условия. Они, в принципе, не понимают, что это война на уничтожение — или мы россиян, или они нас — для них война всегда имеет политическую составляющую и ведет к переговорам. На самом же деле, россия считает, что она не может существовать, пока существует Украина", — говорит Александр Кочетков в комментарии "Телеграфу".

Подобный сценарий крайне выгоден для рф, ведь заключение перемирия даст кремлю время достроить заводы по производству БПЛА, провести очередную волну мобилизации и наступать на Украину с новыми силами, уверен политический эксперт.

В то же время успехи ВСУ в ходе контрнаступательной операции, за каждым этапом которой в Европе и США внимательно следят, могут убедить международное сообщество подождать со склонением нас к "мирному урегулированию" и продолжить мощную военную поддержку Украины.

Усталость мира от войны — миф, а Украине нельзя останавливаться

В том, что россия будет возвращаться с войной в Украину до тех пор, пока наше государство не прекратит свое существование, уверен и военный эксперт Дмитрий Снегирев. Уже сейчас позиция кремля состоит в том, что все территории, "включенные" в состав рф фейковым указом путина, должны остаться под ее контролем.

Учитывая, что речь идет о так называемых "ЛНР", "ДНР", Запорожской и Херсонской областях, почти половину из которых контролируют ВСУ, москва посылает Украине четкий сигнал: боевые действия в этих районах не прекратятся до полной оккупации или освобождения территорий. Более того, со временем аппетиты агрессора будут только расти.

"Сам факт существования независимой Украины — красная тряпка для россии. Они не остановятся, пока наше государство не исчезнет с карты мира или пока мы не победим их. Поэтому, если мы согласимся на какое-то перемирие, это будет означать, что ультиматум россии сработал и они получат время для реализации дальнейшего сценария по уничтожению нашего государства.

Хорошая новость состоит в том, что на саммите в Джидде все 40 участников обсуждения согласились с недопустимостью территориальных посягательств россии и признали, что Украина должна сохранить свои земли в международно признанных границах", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Никаких признаков тотальной усталости Запада от войны в Украине и намерений уменьшить объемы военной помощи нет, отмечает Дмитрий Снегирев. Подобные нарративы являются частью российской пропаганды, направленной на деморализацию Украины и ее сомнения в собственных силах, чтобы заставить нас сесть за стол переговоров на выгодных для кремля условиях.

Эксперт напомнил, что на днях Германия и США заявили об очередном этапе выделения военно-технической помощи Украине. Более того, рассматривается возможность предоставления пакета расширенной военно-экономической помощи на сумму около 40 млрд долларов.

"Военный аспект заключается в том, что контрнаступление продолжается и имеет определенные успехи, а партнерская помощь оказывается регулярно. Политический — в том, что в мире становится все меньше нейтральных стран (в том числе благодаря саммиту в Джидде), а позиция Запада остается неизменной — никаких переговоров об Украине без Украины быть не может", — отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг появившуюся в сети информацию о якобы готовности к переговорам Киева с москвой без предварительного вывода войск россии с оккупированных территорий.