Можно будет отдохнуть от жары: какой погоды ждать в середине недели

В течение двух дней в некоторых областных центрах украинцев будут беспокоить порывы сильного ветра

В стране зафиксировались "адские" дни, царившие в большинстве регионах. Однако в середине недели природа внесет свои коррективы в виде дождя и понижения температуры.

Как сообщает Meteofor, больше всего задождит на востоке.

Погода во Львове на 9-10 августа

На Львовщине переменная облачность продержится в течение двух дней, местами возможен дождь. Осадки следует ожидать в четверг днем и вечером. Температура воздуха днем поднимется до +22…23 °C, а ночью остынет до +9…12 градусов. 9-10 августа ветер прогнозируется умеренным, 6 м/с.

Погода во Львове на 9-10 августа

Погода в Киеве на 9-10 августа

Киевляне также готовятся к переменной облачной, но сухой погоде. Температура воздуха днем будет достигать 24…25 градусов тепла, а ночью опустится до +14…15 °C. 9 августа будет дуть слабый ветер, его скорость будет достигать 5 м/с, а на следующий день увеличится до 7 м/с.

Погода в Киеве на 9-10 августа

Погода в Харькове на 9-10 августа

Над Слобожанщиной будут срываться осадки в течение двух дней. В среду ночью начался дождь, который продержится до наступления вечера. В четверг только утро будет ясным, а днем на небо набегут тучи и не зря, потому что вечером возможны осадки. Днем температура в городе поднимется до 25...29 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +16…17 °C. 9 августа дует умеренный ветер, 3 м/с. 10 августа увеличится до сильных 10 м/с.

Погода в Харькове на 9-10 августа

Погода в Донецке на 9-10 августа

Среди других городов прогнозируется максимальная дневная температура и солнечная погода. Если в среду на небе не будет хоть одного облака, то в четверг днем должны начаться осадки, которые продержатся до вечера. Температура воздуха днем поднимется до 31 °C. Ночью отметки термометров покажут +21 градус. В середине недели ожидается свежий ветер – 8 м/с.

Погода в Донецке на 9-10 августа

Погода в Днепре на 9-10 августа

Днепряне уже пережили ночные осадки в среду и готовятся к солнечной погоде. Однако в четверг вечером возобновится дождь. Днем столбики термометров достигнут отметок +25…29 °C, а ночью – снизятся до 17…18 градусов тепла. Ветер 9-10 августа дует сильный, максимальная скорость которого составит 11 м/с.

Погода в Днепре на 9-10 августа

Погода в Одессе на 9-10 августа

В среду одесситы ожидают ясное небо, а в четверг ветер принесет с собой облака. Дожди синоптики не прогнозируют. Воздух в дневные часы прогреется до 27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +15…18 °C. 9 августа дует умеренный ветер – 6 м/с, а 10 августа резко увеличится до свежих 8 м/с.

Погода в Одессе на 9-10 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на осень от Владимира Деркача. Он обещает, что осенью украинцы могут ждать сразу двух бабьих лет.