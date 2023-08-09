ВСУ высадились на левом берегу Херсонщины, прорвали оборону и "наловили трофеев": кадры захватывают дух (видео)

Бойцы выполнили задачу и вернулись

Украинские войска совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

В отчете, со ссылкой на российских "военкоров", говорится, что Силы обороны якобы провели внезапную операцию по прорыву вражеской линии обороны. Используя до 7 катеров, каждый из которых перевозил по 6-7 человек, воины переплыли Днепр и высадились на левобережье Херсонщины. Все это могло происходить в районе населенного пункта Казачьи Лагери.

"Прорвали там оборону вглубь до 800 метров", — говорится в отчете.

Указывается, что большинство известных российских военных блогеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. При этом, по данным карт NASA Fire Information for Resource Management System (которые отслеживают пожары) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей были зафиксированы вспышки пожаров, что может говорить об активном артиллерийском огне.

Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны ВСУ покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

При этом, стоит отметить, что на днях в сети появлялось видео, на котором, как утверждается, запечатлена операция по высадке ВСУ на левый берег Херсонской области. На нем можно увидеть, как защитники, по всей видимости, уже выполнив задачу, совершают отход. Россияне открывают по ним огонь, но безуспешно.

Некоторые паблики утверждают, что якобы во время данной операции ВСУ удалось уничтожить вражеский командный пункт.

Тем временем, известный украинский блогер Сергей Стерненко публикует фотографии "трофеев" (пленных вражеских солдат и их оружия), которые, по его словам, "наловились на левом берегу Херсонщины".

Напомним, ранее мы писали о том, что один из видов оружия, которые Украине передали союзники, серьезно повлиял на ход контрнаступления.