Вспомнили Конституцию и Сталина: эксперты оценили идею закрытых границ после войны

По словам юристов, чисто технически данный запрет может быть введен.

Скандальное заявление руководителя Института будущего и донедавна советника министра МВД Вадима Денисенко о необходимости продления запрета выезда мужчин за границу после войны наделало немало шума в украинском информпространстве. Граждан возмутила не только сама идея закрытых границ минимум на три года для "сохранения нации", но и то, что сын самого Денисенко во время войны предположительно находится за пределами Украины.

Хотя автор поста не является власть имущим и не может влиять на решение правительства относительно миграционной политики, украинцы опасаются, что такие настроения могут быть "заразными" и принятыми во внимание законодателями.

"Телеграф" выяснял, что думают о подобном запрете юристы, и как подобные методы действительно повлияют на демографическую ситуацию в Украине.

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В каждом "вбросе" есть доля "вброса"

После бурной реакции общества на слова Денисенко он поспешил объяснить свою позицию более подробно, однако ситуация лишь усугубилась. В частности, в следующем обращении к подписчикам экс-советник главы МВД непрозрачно намекнул, что ни нарушения прав человека, ни коррупционные риски, которые могут сопровождать введение подобных запретов, не должны помешать сохранению населения в Украине.

"4. О правах человека, которые стали активно обсуждать, я слышал и тогда, когда нынешний запрет был введен. Мы должны просто дать ответ на один вопрос: мы за права человека или за сохранение нации. Если хотите более пафосно: мы за то, чтобы все было как до 24.02.22, или будем строить Израиль?

5. Ну а относительно аргумента о том, что это приведет к увеличению коррупции, то я с этим соглашаюсь, но давайте вернемся к п.4", — написал Денисенко.

По мнению политического аналитика Павла Нусса, скандальное заявление Денисенко — не просто личное мнение, идущее вразрез с настроениями большинства. Эксперт считает, что подобные "вбросы" действительно могут свидетельствовать о намерениях властей ввести очередные ограничения, предварительно прозондировав реакцию общества.

Что бы ни стояло за озвучкой таких идей, их реализация будет носить антиконституционный характер и возвращать Украину во времена НКВД, считает управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько. При этом, по словам юриста, чисто технически данный запрет может быть введен.

Статьей 33 Конституции провозглашено, что ограничения в правах могут вводиться во время действия военного или чрезвычайного положения. Поэтому любые ограничения, в том числе по пересечению границы, имеют место только в особые периоды. Власти могут попытаться установить режим чрезвычайного положения, мотивируя это конституционным кризисом или в случае вооруженных митингов или конфликтов.

"Гарантированным правом в нашей стране есть свобода передвижения, которое в мирное время не может быть ограничено, потому что гарантируется главным законом, но появляются мнения даже о лишении гражданства за выезд.

История имеет пример, за которым не нужно далеко ходить — 1922 год, период советщины и новые правила выезда за границу: нужно было получить разрешение наркома иностранных дел и/или решение Политбюро. Дальше — больше, до смертной казни за бегство, из-за которого страдали и родственники беглецов. Из современных примеров — это закрытая КНДР", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Военное положение позволило вводить ограничения, и граждане пока могут закрывать глаза на несовершенство законов, ведь другого выхода нет — деятельность государства и общества направлена на победу. Однако после нашей победы оправдывать постоянные притеснения станет сложно, считает юрист. Если правительство решит пойти по такому пути, правозащитники будут обжаловать это в Конституционном суде.

Сохранить нацию порабощением невозможно

Демографический кризис в Украине продолжается уже более 30 лет. За это время убыль населения составила около 10 млн граждан. По мнению Вадима Денисенко, после открытия границ мы потеряем еще минимум 4,5 млн. соотечественников, поэтому нарушение прав и свобод будет оправданным средством для сохранения нации.

У специалистов подобные идеи вызывают как минимум удивление. По словам ведущего научного сотрудника отдела исследований демографических процессов и демографической политики НАН Украины Людмилы Слюсарь, вопрос закрытых границ является принципиальным и носит скорее политический, чем демографический характер.

"Мы должны понять, какое общество строим — мы хотим копию россии или свободное демократическое государство? Удивительно, что такие предложения вообще звучат. Демографическая ситуация была сложной и до войны, однако мы должны создать все условия, чтобы люди хотели здесь жить, а выехавшие хотели вернуться. Если они будут знать, что по возвращении их уже не выпустят, никто не вернется", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Попытки решить сложнейшие проблемы примитивными средствами — частое явление среди людей, далеких от отрасли, говорит Людмила Слюсарь. На самом же деле, порабощением сохранить нацию невозможно. Ключ для решения демографических проблем лежит в кармане экономики, поэтому, по мнению ученой, правительство должно сконцентрироваться не на ограничениях, а на поощрении.

Удержать украинцев на Родине можно только созданием комфортных условий жизни в экономическом, социальном и экологическом аспектах. Кстати, вопрос нарушения прав человека также играет в этом процессе не последнюю роль, ведь современные украинцы в ментальном смысле ушли далеко вперед от общества 30-х годов XX века, которое жило при сталинском режиме и могло мириться с его правилами.

"Если говорить тезисно, то сохранить нацию можно, повысив уровень жизни, введя информационную политику по поддержке многодетности, создав условия для сочетания профессиональной деятельности с семейными обязанностями, решив жилищные проблемы и предоставив льготы на приобретение квартир молодым семьям. Кроме того, следует серьезно заняться вопросом ранней смертности. Вот это будет работать на сохранение нации. Все остальное даже комментировать странно", — говорит Людмила Слюсарь.

Напомним, ранее демографы и социологи прогнозировали превращение послевоенной Украины в хаб для трудовых мигрантов. По словам экспертов, ожидать следует даже россиян.