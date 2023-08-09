Байден попросит Конгресс США о дополнительных деньгах для Украины: подробности

Программа государственного финансировани закончится 30 сентября

Ожидается, что уже завтра, 10 августа, администрация Джо Байдена официально подаст запрос Конгрессу на дополнительную помощь Украине. Речь идет о миллиардах долларов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники издания. Деньги будут направлены на дополнительное финансирование оружия и другой помощи Украине.

Также этот запрос на экстренное финансирование будет включать помощь Тайваню и деньги для пополнения наличности для помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Ни один из источников не озвучил точную сумму запроса.

Сообщается, что государственное финансирование закончится 30 сентября и в США ожидают, что эти деньги могут быть отправлены с временной заплатой расходов, которая предотвратит закрытие финансирования. Известно, что с начала полномасштабного вторжения россиян США выделили около 43 миллиардов долларов. Кроме того, этот запрос может пополнить запасы Пентагона после того, как США отправят Тайваню оружие на обещанную сумму в 1 миллиард долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получила от Британии неанонсированную военную помощь. В него вошли, в частности, ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-132 ASRAAM.