Впереди – суточные грозовые осадки: кому повезет с прохладной погодой в ближайшие дни

Максимальная дневная температура будет в Донецке

Местами в Украине шли дожди и происходило небольшое понижение температуры. По прогнозам синоптиков, такая же погода продержится и до конца рабочей недели.

Как сообщает Meteofor, в большинстве регионов страны разгуляются порывы свежего ветра.

Погода во Львове на 10-11 августа

На западе Украины ожидается облачная погода, местами с дождем и грозой. 10 августа днем возможны осадки с грозой, которые должны завершиться к утру следующего дня. В пятницу во второй половине дня ожидается ясное небо. Температура воздуха днем составит 22 градуса тепла, а ночью опустится до +13 °C. В четверг-пятницу будет дуть свежий ветер, 8 м/с.

Погода во Львове на 10-11 августа

Погода в Киеве на 10-11 августа

В столице синоптики обещают облачную погоду, иногда солнце будет прогревать областной центр. Днем воздух прогреется до +24…25 °C, а ночью остынет до +14…15 градусов. 10 августа держится умеренный ветер 6 м/с. 11 августа сменится свежим — 9 м/с.

Погода в Киеве на 10-11 августа

Погода в Харькове на 10-11 августа

А на востоке Украины ожидаются суточные осадки. Если в четверг ночью и утром небо было ясным, то днем ветер принесет с собой облака. Вечером должен начаться дождь, который в пятницу во второй половине дня будет сопровождаться грозой. Днем температура поднимется до 24...29 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…20 °C. 10-11 августа будет дуть свежий ветер — 9 м/с.

Погода в Харькове на 10-11 августа

Погода в Донецке на 10-11 августа

В Донецке тоже задождит. В четверг днем возможны осадки, которые продержатся до утра пятницы. Однако 11 августа днем дождь возобновится. Воздух днем прогреется до 27…31 градуса тепла, а ночью столбики термометров покажут +20…22 °C. 10 августа дует свежий ветер — 8 м/с. 11 августа прогнозируется сильным – 11 м/с.

Погода в Донецке на 10-11 августа

Погода в Днепре на 10-11 августа

Над этим городом тоже нависли тучи. 10 августа ночь и утро еще были безоблачными, однако днем срывается дождь, который на следующий день будет менять свою интенсивность. Осадки продлятся более суток. Температура воздуха днем поднимется до 23...27 °C. Ночью отметки термометров покажут +16…20 градусов. 10-11 августа прогнозируется сильный ветер, 10 м/с.

Погода в Днепре на 10-11 августа

Погода в Одессе на 10-11 августа

В Одесской области синоптики дождей не прогнозируют. 10-11 августа небо в городе затянется облаками, которые не исчезнут до конца дня. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +27 °C, а ночью опустятся до 18 градусов тепла. Ветер в четверг-пятницу предполагается свежим, максимальная скорость которого составит 9 м/с.

Погода в Одессе на 10-11 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Киевом после дождя горожане наблюдали за очень красивыми облаками и радугой на небе.