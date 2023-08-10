Еще два нардепа исключены из фракции "Слуги народа"

Депутат призвал другие фракции брать пример

Скандальны нардеп Торохтий и подозреваемый в коррупции Гунько были исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято 10 августа.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, политическое решение об их исключении было принято сразу, однако юридические аспекты требовали времени.

"Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого огораживать не будет. Призываю другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике", — говорит Арахамия.

Первый заместитель председателя ВРУ Корниенко уже официально зачитал это сообщение с трибуны, и потому с этого момента вышеуказанные депутаты становятся "внефракционными"

Напомним, что Богдан Торохтий во время войны отдыхал за границей, а еще у него нашли элитный автопарк и не только.

Анатолий Гунько и вовсе попался на крупной взятке. По данным правоохранителей, он хотел продать предпринимателю госпредприятие за миллионы гривен. Впрочем, его взяли с поличным во время передачи первой части взятки. То, как это происходило вы можете увидеть, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что "Слуга народа" Трубицын, которого поймали на миллионной взятке, сбежал из Украины.