Отсутствие осадков и умеренное тепло: каким городам повезет с погодой в выходные

Только в одном областном центре будет дуть сильный ветер

В большинстве городов Украины синоптики прогнозировали дожди и ветер, однако на уикенд будет преимущественно сухая и ясная погода.

Как сообщает Meteofor, самая маленькая дневная температура будет в Киеве, до +19 градусов.

Погода во Львове на 12-13 августа

На западе Украины в субботу ожидается ясное небо, без осадков. Днем воздух прогреется до 24...27 градусов тепла, а ночью остынет до +10...11 °C. 12 августа дует умеренный ветер, максимальная скорость его достигнет 7 м/с, а 13 августа ослабнет до 6 м/с.

Погода во Львове на 12-13 августа

Погода в Киеве на 12-13 августа

В столице Украины в выходные погода предполагается облачной с прояснениями, с осадками. Дождь ожидается в субботу днем и вечером. Температура воздуха днем будет достигать 19…25 градусов тепла, а ночью опустится до +16…17 °C. Крепкий ветер прогнозируется в субботу, максимальная скорость которого достигнет 13 м/с, а на следующий день уменьшится до свежих 8 м/с.

Погода в Киеве на 12-13 августа

Погода в Харькове на 12-13 августа

На Слобожанщине будет облачно, однако иногда с дождем. В субботу осадки ожидаются ночью. На следующий день будет ясное небо. Днем температура в городе поднимется до 23...25 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +16…21 °C. Два дня кряду ожидается свежий ветер, его скорость достигнет 8-9 м/с.

Погода в Харькове на 12-13 августа

Погода в Донецке на 12-13 августа

Дожди не минуют к концу недели и Донбасс. Осадки прогнозируются 12 августа ночью, а в течение дня сохранится солнечная погода. В воскресенье ветер тоже разгонит облака. Там температура воздуха днем поднимется до +26...28 °C. Ночью указатели термометров покажут +17…21 градус. 12 августа ветер дует свежий, скорость которого составит 8 м/с. 13 августа уменьшится до слабых 4 м/с.

Погода в Донецке на 12-13 августа

Погода в Днепре на 11-12 августа

Если в субботу ночью прогнозируется дождь, то в течение этого дня и следующего дня предполагается ясное небо. Днем столбики термометров достигнут отметок +25…26 °C, а ночью будут падать до 18…19 градусов тепла. Ветер на выходных предполагается сильный, максимальная скорость которого будет достигать 10 м/с.

Погода в Днепре на 11-12 августа

Погода в Одессе на 11-12 августа

В Одесской области в течение двух выходных на небе будет мало облаков, так что солнце порадует регион своими лучами. Воздух днем прогреется до 27...28 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +17...18 °C. В субботу и воскресенье будет дуть умеренный ветер, 5 м/с.

Погода в Одессе на 11-12 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Игоря Кибальчича до 20 августа.