Проект Манифест 42 возглавил Сергей Позняк

Координатором проекта Манифест 42, созданного предпринимателями для борьбы с давлением чиновников и стражей порядка на бизнес, станет Сергей Позняк, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов. Об этом сообщил Forbes.

По данным издания, проект Манифест 42 будет сфокусирован на трех задачах:

Построение инфраструктуры для оперативного реагирования на рейдерские атаки.

Закрытие лазейок в законодательстве, которыми пользуются рейдеры в погонах и судейских мантиях.

Создание системы общественного осуждения – реестра рейдеров. Его фигуранты должны быть привлечены к ответственности за злоупотребление властью в коррупционных целях.

"Статистика силовых атак на бизнес колоссальная. Казалось бы – хотя бы во время войны не приедайте бизнеса. Но видим противоположное. На фронте военные отдают здоровье и жизнь, а в стране – произвол силовиков. Это мародерство, которое нужно остановить. Рейдерским атакам на бизнес не видно конца, это десятки кейсов", — заявил Сергей Позняк, комментируя создание проекта Манифест 42.

28 июня, в День Конституции, десятки предпринимателей опубликовали общий манифест в защиту 42 статьи Основного закона, гарантирующего право на предпринимательскую деятельность. Затем к этой инициативе присоединились сотни других предпринимателей.