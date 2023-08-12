Война — день 535: оккупанты пытаются перехватить инициативу, а ВСУ ищут место для нового удара

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление Бахмутом, на Бердянском и Мелитопольском направлениях и имеют некоторые продвижения, однако россияне тоже не сидят сложа руки и пытаются перехватить инициативу. Наиболее активное давление оккупантов наблюдается на Купянском направлении, а также возле Бахмута. При этом аналитики отмечают, что ВСУ взяли небольшую паузу, чтобы проанализировать оборону россиян и возможно найти место для нового неожиданного удара.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 58 стран мира поддерживают украинскую Формулу мира, заявил глава ОПУ Андрей Ермак

С данными за 9 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 532: Ставка Зеленского в специальном формате и успехи ВСУ

О том, что происходило 10 августа, читайте в материале: Война — день 533: ВСУ наступают на трех направлениях, а оккупанты продолжают терроризировать украинцев

Информацию за 11 августа смотрите по ссылке: Война — день 534: ракетный удар по Прикарпатью и массовое увольнение военкомов