У россиян все в порядке с подготовкой и хватает снарядов

Информация о том, что россияне бросают в бой плохо подготовленных солдат без нормального вооружения далеко не всегда соответствует действительности и зачастую является прямо противоположной к правде.

Об это рассказал украинский военнослужащий Андрей, защищающий Украину в Донецкой области, корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

"Враг. Я не знаю, кто это делает и зачем выставляют их деб*лами… это совсем не так. Они очень подготовлены и укомплектованы, безлимит по боеприпасам, по всему", — сказал он.

Боец отметил, что говорит это не для того, чтобы разогнать "зраду", однако подчеркнул, что это нужно, чтобы "стряхнуть кисель" в головах украинцев и собраться в кучу.

"Это не чмони", — сообщил украинский защитник.

При этом воин не подвергает сомнению то, что Украина победит, поскольку разница в мотивации бойцов все же сильно заметна.

"Тут все очень просто — либо мы, либо нас. И тут все всё понимают". — добавил Андрей.

Как сообщалось ранее, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что за последние недели украинского контрнаступления была полностью уничтожена первая линия российской обороны.