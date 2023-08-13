Возвращается жара до +33°C и грозы: какой будет погода на неделе

На большей части страны снова будет сухо и очень жарко

После резкого похолодания с дождями, которые прокатились по всей территории Украины, постепенно возвращается летняя жара, — но в части областей ожидаются еще и грозы.

Об этом говорят прогнозы "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В понедельник, 14 августа, средняя температура по стране уже будет на уровне в 30 градусов тепла, — при этом сильнее всего, до 31 градуса, воздух прогреется в западных, северных, Запорожской, Николаевской областях, и в Крыму.

Прогноз погоды в Украине на 14.08.2023

Во вторник, 15 августа, в Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ожидается уже до +32 градусов, а на Виннитчине и вовсе может быть уже 33 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 15.08.2023

В среду, 16 августа, до 33 градусов воздух может прогреться в Запорожской и Херсонской областях, а в части западных областей возможны небольшие осадки, — при этом температура воздуха там останется на уровне в 28-32 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 16.08.2023

В четверг и пятницу, 17-18 августа, до +33 градусов температура ожидается в южных и центральных областях, а в западных регионах пройдут грозовые дожди, на фоне чего температура воздуха опустится на пару градусов до в среднем 29-31 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 17.08.2023

Прогноз погоды в Украине на 18.08.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ожидать в сентябре.