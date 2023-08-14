Контрнаступление ВСУ продвигается, у оккупантов есть проблемы: свежие карты боев

Наши военные героически противостоят врагу

ВСУ продвигаются в контрнаступлении в Южных областях, в то время как враг активизировался на Купянском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска 13 августа провели атаки Купянск — Сватово и добились успеха. Оккупанты пишут, что для прорыва украинской обороны в районе Купянска им потребуются подкрепления, которых у российского командования нет.

Также оккупанты вели наступательные операции в районе Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Ситуация на Донбассе

Наступление ВСУ в районе Бахмута продолжается, но пока аналитики не видят подтвержденных продвижений. За минувшие сутки ВСУ атаковали российские позиции к северу и западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

В то же время оккупанты пишут, что российская 83-я воздушно-десантная бригада (ВДВ) в ходе контратаки якобы смогла отбить часть южной Клещиевки, но украинские силы по-прежнему удерживают юго-западную часть поселка.

Также враг продолжает наступательные операции на линии Авдеевка — Донецк, но 13 августа успехов у них не было.

Ситуация на Юге Украины

ВСУ 13 августа продвигались вдоль границы Донецкой и Запорожской областей. В частности, были успехи южнее Большой Новоселки.

Российские блогеры писали, что украинские силы атаковали Урожайное (9 км к югу от Большой Новоселки) и смогли захватить российские позиции в северной части поселка.

Аналитики утверждают, что некоторые войска РФ покинули поселок.

В то же время 13 августа российские силы попытались восстановить утраченные позиции в районе границы Донецко-Запорожской области.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Британии не верят в скорое завершение войны.