Контрнаступление ВСУ продвигается, у оккупантов есть проблемы: свежие карты боев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1091
Наши военные героически противостоят врагу
ВСУ продвигаются в контрнаступлении в Южных областях, в то время как враг активизировался на Купянском направлении.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Российские войска 13 августа провели атаки Купянск — Сватово и добились успеха. Оккупанты пишут, что для прорыва украинской обороны в районе Купянска им потребуются подкрепления, которых у российского командования нет.
Также оккупанты вели наступательные операции в районе Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).
Ситуация на Донбассе
Наступление ВСУ в районе Бахмута продолжается, но пока аналитики не видят подтвержденных продвижений. За минувшие сутки ВСУ атаковали российские позиции к северу и западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
В то же время оккупанты пишут, что российская 83-я воздушно-десантная бригада (ВДВ) в ходе контратаки якобы смогла отбить часть южной Клещиевки, но украинские силы по-прежнему удерживают юго-западную часть поселка.
Также враг продолжает наступательные операции на линии Авдеевка — Донецк, но 13 августа успехов у них не было.
Ситуация на Юге Украины
ВСУ 13 августа продвигались вдоль границы Донецкой и Запорожской областей. В частности, были успехи южнее Большой Новоселки.
Российские блогеры писали, что украинские силы атаковали Урожайное (9 км к югу от Большой Новоселки) и смогли захватить российские позиции в северной части поселка.
Аналитики утверждают, что некоторые войска РФ покинули поселок.
В то же время 13 августа российские силы попытались восстановить утраченные позиции в районе границы Донецко-Запорожской области.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Британии не верят в скорое завершение войны.