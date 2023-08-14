Эвакуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, стоит ли паниковать

Людям не стоит переживать

Эвакуацию, которую проводит Купянская районная военная администрация, не стоит рассматривать как катастрофу. Это нужно для того, чтобы защитить гражданское население.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В Луганской области у россиян сконцентрирована лучшая группа войск. И даже она не способна удачно воплотить масштабное пришествие на широкий фронт. Вся эта масса, накапливаемая по линии Лиман-Сватово-Троицкое, начала свое активное наступление еще в конце июня, и как видим, не получили желаемого результата. В планах у них захват левого берега реки Оскол и удар на Купянск. Однако я не могу сказать, что у них что-нибудь получится", — отметил эксперт.

Также он добавил, что враг проводит хаотичное нанесение ударов и сравнивает все с землей. Ситуация вряд ли изменится в ближайшие месяцы.

"Им поставлены задачи, которые они не выполнят. Но невыполнение задач не исключает террор, массовый и масштабный, с тотальным уничтожением деревень и населенных пунктов. Эвакуация населения необходима не потому, что Силы обороны Украины (СОУ) не удержат фронт и отойдут, об этом речь не идет, а потому, что российские войска будут уничтожать все, до чего смогут дотянуться", — сказал Коваленко.

При этом он считает, что у россиян на этом направлении наступление захлебнулось.

"Для поднятия духа обывателей, россияне регулярно вбрасывали информацию о контроле над уничтоженным до сих пор селом Новоселовское, но в районе этого выезженного поля, однако, происходили очень жесткие бои, которые продолжаются до сих пор. Потому заявления об успехе на Купянском направлении так и остались заявлениями", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты продолжают давить на Купянском направлении.